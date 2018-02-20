立委帶路 巷仔內美食吃到撐

2018年02月20日 04:10 中國時報 郭建伸 、 鄭舲 、 周毓翔 、 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

藍委林麗蟬教大家做家鄉柬埔寨的湯圓，特色是內餡為棕梠糖，富有東南亞風味。（林麗蟬提供）

藍委張麗善推薦雲林虎尾「河堤大腸包小腸」，食材取自在地。（張麗善提供）

柬埔寨特色湯圓。（林麗蟬提供）

2月假期多，立委深耕選區，最了解在地巷弄美食，立委帶路讓你在年節時吃到撐，玩得不亦樂乎。

基隆首推雙醬蚵仔煎

北台灣若要找美味的小吃，不妨走一趟基隆，從各式海鮮到在地人最愛的「吉古拉」竹輪和大腸圈，都頗富特色。來自基隆的綠委蔡適應說，外地人來基隆多半是搭客運或搭火車，一下車就可先到孝三路品嘗美食，他最推薦經營超過60年的「簡家蚵仔煎」，除了有特色「雙醬」的招牌蚵仔煎外，基隆傳統燒賣也是他的最愛。

布袋肉嗲、豆菜麵夯

來到嘉義縣布袋鎮，綠委蔡易餘推薦一味只有在地人知道的銅板美食，是位於景山國小旁的「古早味肉嗲與豆菜麵」，生意好到得抽號碼牌。

蔡易餘說，肉嗲一份25元，大小宛如一個拳頭，一口咬下去還有卡滋卡滋的聲音，內餡有店家調味過的滿滿肉末以及大量的蔬菜和薑絲提味，是道地的「嘉香味」；豆菜麵大碗只要20元，麵條與豆芽菜的配上店家特製的蒜味醬油膏，吃一份就很飽足。

虎尾人笑口「腸」開

藍委張麗善則特別介紹雲林虎尾福安宮附近的「河堤大腸包小腸」，要祝福大家「新年天天開心、笑口『腸』開。」她說，雲林是農業大縣，西螺米全國有名，養豬也是全國第一大戶。雲林養豬是給豬聽音樂的，這種方式飼養的豬肉質不會乾澀，反而富有彈性且多汁。

來自柬埔寨的新住民立委林麗蟬則要教大家製作柬埔寨的湯圓，這種湯圓的特色是要在內餡加入棕梠糖，咬下去的瞬間，棕梠糖會在口中化開，由於是天然糖，所以甜而不膩。再沾上椰子粉則更有東南亞風味，是清爽又不甜膩的甜點。

鹿港麵線糊幸福爆表

藍委王惠美特別推薦位於鹿港樂群路，她地方服務處旁的「阿桑麵線糊」。王惠美說，小攤開業20多年，雖然看似毫不起眼的小攤，但靠著用料實在，傳統炭火所煮出的香氣，加上銅板價格，一碗只要30元，培養出一群忠實老顧客。

王惠美指出，店老闆熱心公益，常因事公休，讓不少擁護者白跑一趟，失望而返；每當她跑行程經過，幸運碰上小攤有開店，都聞香下車，大快朵頤解解饞，「瞬間幸福感爆表」！

(中國時報)