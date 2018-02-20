李宗儒 無償要回紅毛城

駐澳洲前代表李宗儒展示珍貴的玉器收藏品。（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導

前駐澳洲與韓國代表李宗儒，以愛「玉」及「郵票」聞名。細數外交生涯，李宗儒最為引以為傲的一段經驗，就是將淡水「紅毛城」，「無償」自英國手中要回來，深鎖多年的紅毛城，在1980年才能再升起我國國旗。

李宗儒在擔任外交部歐洲司科長時，收到民眾陳情，希望政府能夠收回英國領事館撤走後，大門深鎖的紅毛城土地及文物。

李宗儒為此翻遍清朝檔案，深入研究紅毛城的歷史，發現英國是向我國租地蓋領事館，對方要求我國購買建築物，「這是非常嚴重的事情」，且英國從來沒有付過土地的租金，因此我國向英國表示，或可從清朝算起的租金補足，最終英國「無償」返還紅毛城。

在公餘時，李宗儒喜歡收藏「玉」及「郵票」。他在1981年派駐倫敦，當時曾加入「倫敦華郵協會」，時常看到藏品，更意外購買到知名集郵家Edward Tolman收集的外蒙古郵政千封郵封，李宗儒花一周時間詳細紀錄各類郵封的郵票、郵資、郵戳等，最後編集成《外蒙古中國郵政史》一書。

李宗儒也有上千玉件的收藏。在1992年駐澳時，李宗儒在某周末行經雪梨的路上，在一個小鎮意外以澳幣500元，購買2件中國古玉器，經鑑定發現一件是宋代「玉扇柄」，成為他時常佩戴在身的玉珮之一；另一件則是明代道教用璧。

他1974年在南非時，有位老太太拿一個中國花器問他，他完全不知如何回應，這給了他很大的刺激，開始努力研究中國文物，玉石就是很好下手的起點，如今退休，他可以全心投入，也算是為中國玉石文化略盡棉帛之力。

(中國時報)

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