郎世寧《貢犬》 博帝王歡心

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中國時報
／台北報導

從義大利到中國，以畫供奉滿清皇室的畫家郎世寧，歷經康雍乾三代對基督教的壓制，非但沒被逐出紫禁城，反而備受禮遇，乾隆曾為他舉辦70歲大壽，他過世後更追封侍郎銜，足以證明他在宮中所受禮遇及恩寵。不過他作為宮廷畫家，當然必須按照中國的習慣和皇帝的審美觀行事，這亦是他的生存之道。

以《舔犢貢犬圖》為例，不僅是將山水、動植物當作自然存在之物，更要賦予所繪對象某種喻意。作品透過對貢犬一家子一絲不苟的描繪，體現天地間造化萬物的和諧共存關係，且蘊含有歌功頌德、博取皇帝歡心的意味。

如今收藏於瀋陽故宮博物院，被視為「鎮館之寶」之一的另一幅郎世寧巨幅畫作《竹蔭西狑圖》，精心描繪一隻西洋獵犬和眾多飽含寓意的植物，全圖以西洋靜物寫生法作畫，向背鮮明，頗展現出郎世寧傑出的繪畫功力，但這幅珍品並未加蓋何任清宮鑑藏章，僅在畫面右上方單鈐一方「怡親王寶」。

怡親王即「十三阿哥」允祥，在康熙晚年的皇子爭位中力挺雍親王胤禛，備受雍正帝器重，但對此政治地位顯赫的十三弟允祥，他賜下此《竹蔭西狑圖》，除了顯示對他的恩寵，也委婉借畫中溫順忠誠的獵犬來提醒允祥，要保持一貫的忠心與恭敬，以免為自己惹來禍患，希望怡親王能像獵犬一樣對皇帝忠順。

(中國時報)

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