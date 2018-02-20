名犬百家爭鳴

郎世寧作品《畫十駿犬茹黃豹》。 （故宮提供）

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中國時報
／台北報導

來到金狗年，自古以來人和狗的關係就十分密切，並在許多的藝術品中具體表現，早在甘肅玉門的夏代火燒溝遺址所出土的彩繪和雕塑中，便已見狗的蹤影，據文獻，中國從先秦至秦漢時期，人們已大量地飼養狗；到了滿清，獵犬曾在生活中具有重要作用而廣受滿族人喜愛，成為內廷寵物，也在不少繪畫作品中可見寵物犬的身影。

狗一直是古代繪畫傳世名作中歷久不衰的題材，如唐代閻立本《獒犬職貢圖》裡的獒、周昉《簪花仕女圖》的寵物犬、《元世祖出獵圖》裡的獵狗，宋代名家李迪則更是以畫狗而出名，其經典作品《獵犬圖》現存於台北故宮，將狗描繪得逼真且活潑可愛，形態生活，刻畫細緻，連毛茸茸的細毛和腳爪都清晰可見。

狗是滿族人狩獵的好夥伴，且相傳努爾哈赤一次被明軍追殺，跟隨他的大黃狗拚死相救，因救護有功被尊為神獸，努爾哈赤建立大金國後，宮廷中亦遵德愛犬習俗，在清建國後亦有極高的地位。滿人重騎射，為了配合皇帝行獵，在清宮設有固定的「鷹狗處」，牧人「皆以世家子弟充之」。

清中期以後，描繪王公貝勒野外射獵的繪畫作品增多，其中不乏一些真實刻畫滿蒙貴族帶著獵犬射獵的場面，北京故宮所藏清人綿億創作的《獵騎圖冊》便描繪了清貴族驅獵犬射獵之事，場景生動逼真。

當時一些服務於內廷的西洋傳教士畫家，奉旨創作出一批宮廷名犬畫作，成為清宮繪畫中較為獨特的畫種，最為著名的有台北故宮所藏，郎世寧的《十駿犬圖》，收於瀋陽故宮的郎世寧畫作《竹蔭西狑圖》，北京故宮所藏艾啟蒙的《十駿犬圖》等。

(中國時報)

郎世寧《貢犬》 博帝王歡心 鐵道的京都(上)

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