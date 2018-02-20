2018年02月20日 01:03 中國時報 楊宗翰 報導

艾怡良擁有繪畫天分，任憑靈感與創意在紙上恣意揮灑。（蘇蔓攝）

艾怡良用繽紛顏料畫出新年新氣象。

艾怡良去年奪下金曲歌后殊榮，創作實力、好歌喉獲評審肯定，挾著金曲氣勢，她這半年來邀約多，商演身價水漲船高，還吸引不少代言上門，出道5年終於闖出名號，也讓爸媽放心不少。新專輯目前還在籌備，她持續累積創作靈感，儼然成為歌手邀歌首選，為天后張惠妹（阿妹）量身打造主打歌〈偷故事的人〉、〈傲嬌〉，也跨刀為徐佳瑩創作〈言不由衷〉，3首好歌被網友稱讚是「神救援」之作，她開心說：「比中樂透還開心！」

艾怡良感謝阿妹給予機會，這是雙方繼阿密特〈你想幹什麼〉後二度合作，當時在錄音室玩音樂超開心，如今回想那畫面宛如夢一場。她也以身為創作人為榮，「現在有了自己品牌，別人一聽就知道是我寫的歌，從Demo自己唱，情感駕馭轉換都屬於自己。」面對粉絲敲碗要她「還原」演唱這些創作，她當場拒絕：「我不做這件事，這已經是別人的孩子，被重新賦予一個故事、換了一層皮，有她們自己的味道。」

催生新輯

有趣的是，她受訪時正式宣告「禁止邀歌」，她打趣說：「我自己的作品都還沒寫。」今年打算安排一段時間閉關，專心催生自己的新專輯。

談到金曲效益，她笑回：「很不習慣，但聽了很爽，這一切得來不易，夠幸運才會發生，心情比過去更開心。」得獎僅開心一晚，隨之而來的高壓讓她生理出現狀況，長期重感冒未癒、甚至影響到嗓子狀態，高密度工作一度讓她直呼「全被掏空」。她自嘲想當個「松鼠天后」，不敢面對敵人、需要冬眠躲起來創作，提醒未來得步步為營、有自己節奏。

她在跨年晚會的表演，被網友攻擊她演出失常，她樂觀說：「有許多無形的壓力，我多想成全每件事情，可能有不完美地方，但我會看學著看看哪裡好，努力去享受當下。」

繪畫紓壓

她畢業於師大附中美術班、台灣藝術大學視覺傳達設計學系，這次特別作畫向《中國時報》讀者拜年，她以《開花結狗》為主題，僅花短短20分鐘創作，運用紅花、枝幹、狗爪等元素構圖。她透過繪畫紓壓，「謝謝給我這機會放鬆，這張畫想傳達一個『很肯定』的意象，新年依照自己目標前進努力，換來一個美好結果。」

30歲的她與外籍男友愛情甜蜜蜜，「我們不在意相處時間少，就像收會費一樣，一月一會。」她否認今年會步上紅毯：「我喜歡給予，要等我有錢養我的男人。」她也預告今年紅包會「大包」，她笑說：「錢夠用就好，今年收入有舒服一點了，給爸媽紅包心意加減嘍。」

(中國時報)