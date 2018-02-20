日星飛夏威夷迎新各懷鬼胎

2018年02月20日 01:03 中國時報 報導溫博均

人氣演員三浦翔平（後排中）在夏威夷被粉絲捕獲並親切合照，毫無架子。（取材自推特）

新年怎麼過？日本大不同！新春期間，日本演藝圈有一項傳統，藝人會大批地前往夏威夷度假，而娛樂記者、攝影師也全員出動事先飛往該處，全在檀香山機場備戰，隨時現堵藝人訪問。有的不甘寂寞的藝人還會想辦法「讓記者發現自己」，乘機露面，儼然曝光大作戰。

這個詭異的傳統，與風靡影視圈、日本一代巨星石原裕次郎有關。七○年代，全家大小到夏威夷度假玩耍還不是一般平民百姓去得起的奢侈旅行，但石原裕次郎一年之中會帶著他的同門眾弟兄們前往夏威夷度假，令觀眾們心目中將到夏威夷度假和巨星產生聯想，連帶興起藝人們在正月時前往夏威夷度假的風潮。

日媒分析了這個現象，認為至今藝人仍愛往夏威夷跑的主要原因包括：1.炫富：在此時展現自己的闊氣，最好還能拍到價值高昂的服飾；2.晉身一流：在「一流」邊緣遊走的藝人，希望藉此被視作有採訪價值的藝人，提高演藝地位；3.優越感：夏威夷日本人多，在飯店等地容易受到禮遇；4.提高好感度：已婚藝人在此時帶家人赴夏威夷，藉機強調自己婚姻生活圓滿幸福，塑造自己愛護家庭的形象。

雖然已有不少人像是諧星渡邊直美、友近等人改往塞班島、普吉島等地，但「過年到夏威夷才算一流藝人」仍是日本演藝圈的傳統。不少資深藝人在夏威夷還擁有自己的別墅，像是風靡90年代的資深藝人HIROMI就有一棟面海的別墅，他的前偶像歌手妻子松本伊代還說：「我要死的話，坐在這沙發上看著這片美麗的海洋死去。」讓不少粉絲反應：「真是太令人羨慕了！」

近年演員堺雅人與菅野美穗夫婦、音樂製作人淳君、演員三浦翔平都曾被目擊正月出現在檀香山機場，三浦翔平還親切地與民眾合照，淳君則因治療癌症割除聲帶後前來休養，堺雅人夫婦則優閒地在當地度過6夜，享受難得的假期。

而今年被「野生捕獲」的著名藝人包括綜藝一哥濱田雅功夫婦、常客HIROMI與松本伊代夫婦、傑尼斯男團「KAT-TUN」前成員赤西仁與妻子、混血女星黑木梅莎和可愛的小孩，而演藝圈大老和田秋子與美川憲一當然也沒缺席。當中「毒舌諧星」矢作兼差點趕不上轉機，靠著記者的協助才趕上，一時間呈現演藝圈和諧互助的氣氛。

有些仍然擠不上一線的藝人，也趁此不甘寂寞地往夏威夷跑，刻意往記者身邊湊，好讓自己被發現並受訪，還要擺出一副「明明想低調，還是被發現了」的姿態，讓攝影機跟著他的腳步跟拍，裝模作樣，看了令人哭笑不得。

(中國時報)