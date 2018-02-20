蔡詩芸跑趴孵創作

蔡詩芸常受邀至各大時尚派對，大方分享跑趴點滴。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
專訪

蔡詩芸日前發行新歌〈Shanghai Was Lit〉，MV中造型搶眼，穿著禮服、高跟鞋潛水，身為時尚派對常客的她，大方分享「跑趴3要素」：不喝酒、固定在派對同一定點、穿著簡單有個性。她說，派對音樂氣氛遠比酒精有吸引力，大家聽到她不喝酒都很驚訝，但她只要有音樂就會很嗨，不需酒精助興。

蔡詩芸會在派對上觀察賓客，曾看過很多人喝醉失態，「曾有個女生喝醉在桌上跳舞，結果摔下來，太危險了！」她會提醒朋友酒後注意安全，也會把觀察到的當創作靈感，表達自己對夜店生態的想法。

她在派對上習慣待同一個座位，不常走動、也不主動交際，「這樣才有安全感」。她坦言近期很少去夜店，不喜歡酒精的味道，也不愛社交，更討厭喝醉，婚後的她已成為「宅女」。

快時尚不環保

她對跑趴造型也很有心得，家中衣櫃收藏30件小洋裝，分別搭配靴子、高跟鞋，展現可愛又帥氣的一面：「以前跑趴只穿T恤、Legging，也喜歡複雜的配件。」但現在只求穿搭出自己的個性，越簡單越好。

她私下衣服幾乎都是黑色，非常百搭，談到近期頗受關注的「快時尚」，她認為，快時尚不僅加速衣物汰舊換新，造成更多汙染與浪費，她說：「我近期買了一件黑皮衣，因為我認為至少穿5年都不會退流行，好搭又穿得久。」

她平常的衣服會跟朋友交換穿，認為有新鮮感，也能幫衣服穿出新生命，她會把之前的衣服，或自認已不適合自己風格的服裝送好友，但強調「我會花時間去想是否適合朋友，不會隨意亂送。」她曾遇好友不領情說：「好醜！我不要。」她打趣回：「沒關係，我就再帶回家！」

(中國時報)

艾怡良想當松鼠天后 挑戰跳傘吐槽王陽明沒膽

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。