2018年02月20日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

沈建宏（左）和女友安于晴感情穩定。（取材自臉書）

拐拐（左起）、沈建宏、允嵐、劉雨凱狗年各有新展望。（粘耿豪攝）

沈建宏與同門的拐拐、允嵐、劉雨凱拾畫筆迎狗年，期盼旺旺年行大運，沈建宏畫4歲柴犬WIFI，他笑認對畫畫不拿手，覺得柴犬的嘴巴和舌頭最難下筆，多虧繪畫老師周郡在旁指導，自評80分，老師說他「最有膽識」；拐拐畫愛犬巧克力被評「最有想像」；允嵐有繪畫藝術底子，畫自家臘腸犬安安「最有天分」；劉雨凱發揮創意畫愛貓搶鏡，老師誇「最有潛力」。

沈建宏和女友安于晴交往近2年，前幾個月安于晴在大陸拍戲，兩人分隔兩地，遠距離戀愛辛苦？他直言：「她進劇組也好，兩人才不會時刻黏著容易吵架，感情世界本來就是偶爾很黏，偶爾有點距離，要給彼此空間。」若有爭執，通常他讓得多，「不管對錯，男生一定要讓。」他因上一段戀愛過於投入，一度想放棄工作，現在慢慢學著在戀愛和工作中取得平衡。

他鼓勵女友到大陸累積經驗，「我從來不會希望另一半在這行業，我覺得女生沒必要經歷這麼多辛苦的事，以女生角度看，她算是很男生，願意照顧自己、勇於挑戰，我滿欣賞的。」安于晴在大陸拍到「連軸」，就是超過24小時繼續拍，連著工作30小時，沈建宏說自己最高紀錄也只拍21小時，「她現在還是新人就遇到這種狀況，我會告訴她要用正面心態面對。」

擔心女友到大陸發展，感情容易變質？他淡定說：「這或許是未來會擔憂的，一切順其自然，反正好好珍惜身邊的另一半、家人、工作夥伴，未來會有什麼變數就平常心，以前得失心重，覺得得到之後不能失去，但現在會想『得到的那一天就要想到可能會失去』，心態愈來愈平靜。」

小兩口各自拚事業

24歲的沈建宏還不急著結婚，和女友先各自打拚事業，對待工作的態度也比以前成熟許多，懂得自我反思。他是童星出道，生活總被大人們安排得好好的，自然養成認命妥協個性，但現在想通很多事，「有時自己必須面對挫折才會真正理解，不然都活成別人想要的樣子，比如以前他們叫我不能談戀愛，我會問為什麼，等我真的去談了，終於知道原來我會分心。」

他去年拍電視劇《這些年那些事》、《噗通噗通我愛你》及中天電視電影《阿青，回家了》，2018年最大期許就是希望憑《阿青》拿到入圍金鐘獎的門票，前幾年他在大陸工作，去年回台拍戲，在《阿青》裡演個有妥瑞氏症的高中生，笑言演過不少「有病」的角色，包括解離性失憶症、亞斯柏格症，大環境辛苦，仍希望挑戰不同角色，讓大家看見更多面向的他。

(中國時報)