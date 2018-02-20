禾浩辰暖身6招 全身Open

2018年02月20日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

「開腿側蹲」能徹底伸展腿部。（粘耿豪攝）

「飛翔」相當考驗平衡感，但能練到核心和腳踝肌力。（粘耿豪攝）

「正板腿」同樣需要發揮平衡感。（粘耿豪攝）

禾浩辰建議在不滑的地面做「毛蟲爬」，會輕鬆一些。（粘耿豪攝）

禾浩辰希望能多花時間陪伴愛犬威力。（取材自臉書）

「跪體轉姿」前膝角度盡量不要偏離90度。（粘耿豪攝）

「弓步整體伸展」連續動作做起來並不輕鬆。（粘耿豪攝）

禾浩辰（布魯斯）酷愛各種運動，他曾是籃球選手，衝浪、拳擊、格鬥都有涉獵，也常跑步鍛鍊心肺功能。畢業於台南大學體育學系的他，特別介紹6個跑步前的暖身運動給讀者，強調主要是為提升身體各部位的活動度、穩定肌力和腳踝。

禾浩辰不想和馬拉松選手一樣身材太單薄，為維持肌肉量，採用「間歇跑法」，一趟至少15分鐘，一段慢跑、一段衝刺，可自行配速，但他也笑說：「這樣就不能在公園跑，不然可能要跳過小狗，河堤和學校操場比較適合訓練。」

開腿側蹲穩定腳踝

6個暖身運動裡，禾浩辰首先做了「跪姿轉體」，他表示這是為穩定腿部肌肉和單關節，也會啟動核心肌群；接著做「開腿側蹲」，這是平時較常見的暖身動作，能動到臀部肌肉，還能讓腳踝穩定，跑步時較不易受傷，再做「弓步整體伸展」，會運用到髖部、大腿肌和背部肌群，做全身性的延展，也能伸展到腿部肌肉。

基本伸展過後，禾浩辰接下來介紹需要較高穩定度的姿勢，「飛翔」單腿站立時能夠練到腿部肌力，也必須有足夠的核心控制力，而他果然勤於健身，做起這個姿勢不費吹灰之力，甚至需要暫停許久拍照都不是問題。之後再做「正板腿」，主要訓練小腿肌，能夠伸展到腿後部，同樣能穩定腳踝。最後則是「毛蟲爬」，一口氣運用肩部、核心和腿部，鍛鍊全身性肌力、肌耐力。

怕變大隻少吃澱粉

禾浩辰自信表示從國中開始維持腹肌，「一直都有，只有明顯與否的差別。」不過也曾有過「太壯」的困擾，因為胸肌較厚，鏡頭上看起來特別「大隻」，「隨便做個伏地挺身就會像充氣一樣爆炸，所以現在會盡量避免激烈訓練胸和上肢，降低訓練強度和重量。」還要搭配節食，「現在已經很少吃澱粉，都以蔬菜、肉類為主食。」

一整套動作下來，禾浩辰仍欲罷不能，還繼續玩起健身房裡各種器材，因為示範地點是他大學同學開設的工作室，他經常在該處鍛鍊，「是因為這位朋友喜歡上健身，結合運動科學，比較新鮮、訓練更全面化。」受訪時也隨手拿著道具邊做簡單的運動，還貼心建議攝影記者將棍子扛在肩膀後，手再繞過棍子扶上去，「（照相）有職業傷害的話，就可以做這個動作讓肩膀放鬆！」他也不時會在臉書上分享健身畫面，「我覺得運動是為了健康，就盡量分享給大家嘍！」

(中國時報)