禾浩辰面對愛狗人士感慚愧

2018年02月20日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

禾浩辰今年決心改藝名圖轉運，坦言頗羨慕師弟蔡凡熙一口氣入圍金鐘、金馬，也盼早日有機會參與影展類作品並與獎項擦出緣分，另外，希望能多花時間幫助流浪動物，去年底心血來潮前往私人流浪動物收容所探望，他先和朋友衝到寵物用品店，一口氣花5位數金額把店裡所有飼料買下，寵物店得知他的善心，還多贈送狗零食讓他們帶走，想讓「浪浪」們過個好年，卻在收容所見到相當不捨的畫面，他也驚覺自己「太自私」！

因擔心捐款金額是否都用在流浪動物身上，禾浩辰打定主意只想送收容所飼料或實質物品，所以將錢全部拿來買狗食，但當天負責的阿嬤帶他們參觀，並長聊為何決定收留流浪狗長達20年的理由，他內心很難過：「她年紀也大了，還是願意這樣默默的付出。」更感慨：「不像有些人在網路上講講，她就是做了！」又見到對方身上滿是鐵籠刮傷的傷痕，他對自己的想法感到慚愧，「如果真的給她錢，讓她養好身體再來照顧狗狗，我覺得也很值得！」

禾浩辰發現過去太依賴手機，經常瀏覽網路，卻在無形中累積負能量，驚覺不能再沉溺於虛擬世界，「應該多走出去！」愛狗的他養了狗兒子威力，動念想幫助更多動物，當他親眼見到收容所場景後更加痛心，「看到流浪動物被拋棄、虐待，又無法自給自足，真的太可憐。」又想起那位阿嬤，雖然他後來還買了液態OK繃送對方，「買這些東西都只是棉薄之力，根本無法和她相比。」因此決心要多身體力行，也鼓勵更多年輕人一同幫助流浪動物或弱勢團體。

(中國時報)