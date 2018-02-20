禾浩辰面對愛狗人士感慚愧

禾浩辰去年10月和友人參觀台南流浪狗收容所。（取材自臉書）

友善列印
中國時報
報導

禾浩辰今年決心改藝名圖轉運，坦言頗羨慕師弟蔡凡熙一口氣入圍金鐘、金馬，也盼早日有機會參與影展類作品並與獎項擦出緣分，另外，希望能多花時間幫助流浪動物，去年底心血來潮前往私人流浪動物收容所探望，他先和朋友衝到寵物用品店，一口氣花5位數金額把店裡所有飼料買下，寵物店得知他的善心，還多贈送狗零食讓他們帶走，想讓「浪浪」們過個好年，卻在收容所見到相當不捨的畫面，他也驚覺自己「太自私」！

因擔心捐款金額是否都用在流浪動物身上，禾浩辰打定主意只想送收容所飼料或實質物品，所以將錢全部拿來買狗食，但當天負責的阿嬤帶他們參觀，並長聊為何決定收留流浪狗長達20年的理由，他內心很難過：「她年紀也大了，還是願意這樣默默的付出。」更感慨：「不像有些人在網路上講講，她就是做了！」又見到對方身上滿是鐵籠刮傷的傷痕，他對自己的想法感到慚愧，「如果真的給她錢，讓她養好身體再來照顧狗狗，我覺得也很值得！」

禾浩辰發現過去太依賴手機，經常瀏覽網路，卻在無形中累積負能量，驚覺不能再沉溺於虛擬世界，「應該多走出去！」愛狗的他養了狗兒子威力，動念想幫助更多動物，當他親眼見到收容所場景後更加痛心，「看到流浪動物被拋棄、虐待，又無法自給自足，真的太可憐。」又想起那位阿嬤，雖然他後來還買了液態OK繃送對方，「買這些東西都只是棉薄之力，根本無法和她相比。」因此決心要多身體力行，也鼓勵更多年輕人一同幫助流浪動物或弱勢團體。

(中國時報)

禾浩辰暖身6招 全身Open 少年鄭人碩 意氣用事連累友

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。