陳奕魏蔓 快樂開工

目前均處在休息狀態中的陳奕、魏蔓，延續偶像劇《噗通噗通我愛你》中的螢幕情侶形象，穿上「押韻」丹寧服飾，攜手為來年演藝事業開工做好準備。陳奕穿LEVI’S刺繡毛領丹寧外套4390元、CNY紅色格紋襯衫2290元、511TM刷色修身窄管丹寧褲5490元，魏蔓穿LEVI’S CNY雙面穿夾克4490元、CNY紅色格紋襯衫2290元、711刷色中腰緊身窄管丹寧褲5990元。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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LEVI′S工裝丹寧外套，3990元。（LEVI′S提供）
LEVI’S水洗丹寧外套，4390元。（LEVI’S提供）
LEVI’S藍白拼接丹寧外套，3990元。（LEVI’S提供）

大年初五是不少人的開工日，對目前正處於休息階段的陳奕、魏蔓來說，也象徵了新的年度蓄勢待發演藝事業的開端。而這對因偶像劇《噗通噗通我愛你》而結緣的螢幕情侶檔，自戲劇殺青後已有一段時間未見，但合體拍攝時仍有不少搞笑互動，可見工作中培養出的好感情。

紅金配招財運

談到狗年，對於「毛爸」陳奕來講可謂印象深刻，因家中愛犬milky病情忙了近一個多月的他，終於在過年前迎來毛小孩康復的喜訊，讓他頻稱愛犬「孝順」。留在台北過年的他，笑稱自己會穿紅內褲、戴金飾以求財運亨通，還和家人、朋友一起打打麻將小試身手，更透露如果麻將桌上輸得越多，來年就會賺越多，令他不禁開玩笑道：「歡迎大家來贏我！」對於今年工作上的規畫，他則直說想要嘗試讓大家認不出是陳奕的角色，甚至大膽放話想要挑戰和尚或清裝的光頭造型。

丹寧搭出好氣色

而魏蔓則趁休息時間給自己從頭到尾羅列出了一分調養計畫，除了積極安排皮拉提斯、有氧芭蕾等運動雕塑身材，也坦言宅在家中上網購物。她表示現階段買東西已不會像年輕時那麼衝動，最近還為了入手一只萬元包款猶豫了一個月之久，自稱是「小資女」的一員。

兩人於鏡頭前換上美國丹寧大廠LEVI’S的CNY新春限定系列，以「潮流正紅」、「我酷我黑」、「個性刺繡」三大設計重點混搭出強大氣場，並以紅金配色展示如品牌般築夢踏實的精神。若再配上剛過完50周歲生日的Type III Trucker Jacket或其他經典版型夾克，均為無需著正裝的上班族們，補足滿滿活力。

(中國時報)

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