特色文具 全年書寫好手氣

2018年02月20日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

在小女孩桌上擺上卡娜赫拉造型筆筒，呆萌造型不僅療癒家人，還可訓練小朋友養成收納好習慣，240元。（樂天市場提供）

正版迪士尼人氣角色精美設計背包，男孩、女孩使用恰恰好，590元。（樂天市場提供）

Tiger Family插畫家款，超輕量護脊書包少女騎兵，中高年級生款，適用身高約130cm～150cm的女生，2880元。（Tiger Family提供）

天使之翼摩登皇家基本款進口書包，1萬7500元。（樂天市場提供）

開學潮也是文具潮，經調查女性消費者比例可達8成。（博客來提供）

蛋黃哥鐵鉛筆盒，讓最夯的蛋黃哥陪伴小朋友上學，149元。（樂天市場提供）

KOKUYO Neo Critz Flat Biz筆袋，可站立、體積小，690元。（誠品提供）

日本飛龍Pentel極速鋼珠筆，快乾不暈染，500元。（誠品提供）

CROSS Classic Century世紀藍亮漆鋼珠筆＋原子筆，特價3915元。（誠品提供）

日本蜻蜓Tombow PLAY COLOR DOT雙頭彩色筆，明亮色超細筆頭0.3mm。可以畫出優美的線條，墨水比圖章型筆頭再深一點，3入150元。（誠品提供）

MOLESKINE時間筆記本L型 ，前頁可建立有效的索引系統，實現外國最流行的「子彈筆記術」，筆記井井有條。100gsm磅數的無酸紙，不透頁好書寫，優惠價676元。（博客來提供）

CROSS Bailey貝禮黑亮漆鋼筆＋單入筆套禮盒，特價2520元。（誠品提供）

檸檬汽水黃小山工具箱，來自日本的Trusco，與TOYO BOX專業工具品牌，起於1950年代，利用金屬汽車烤漆，呈現飽和色彩，或是鍍鋅復古表面處理，高品質，推薦作為日常風格收納使用，優惠價1999元。（博客來提供）

歐洲限定版STABILO BOSS MINI Pastellove，馬卡龍迷你螢光筆組。創造全世界第1支螢光筆的STABILO BOSS公司，打開4小時墨水不會變乾，墨水加大容量，確保更長久的使用，優惠價1組6支210元。（博客來提供）

雙肩輕量書包受小學生父母歡迎，Tiger Family 粉紅星星小一新生款，2380元。（Tiger Family提供）

過完年也將是開學潮，據博客來調查，一般選購開學文具的價格，大概落在250元到350元之間，女性購買者約占8成居多。而近年消費者在選購上除了重視外觀、更重視便利性以及附加價值。

學童書包破萬元

樂天市場觀察，小學生的文具用品，在開學前兩周戰況最激烈，往年都能賣破千件以上，近年尤以日系雙肩書包爆紅，款式也引進愈來愈多樣，而迪士尼萬年不敗卡哇伊的米奇、米妮跟小熊維尼等背包，仍深受學童喜愛。日本進口文具中，又以造型豐富的筆袋最為熱賣，而蛋黃哥、卡娜赫拉公仔系列賣氣依然很高，特別為小朋友青睞。

在日系雙肩書包的熱潮下，歐系Tiger Family也正式在台代理，為市場唯一通過德國萊茵測試，在全球銷售超過3000萬個，主打德國骨科醫師推薦，保護孩童發育中的脊椎。而來自日本的天使之翼，也是在日本被稱為「最棒的上學禮物」，能從小一背到小六，一個單價破萬相對高昂。

大人系文具富質感美學

至於大人系特色質感文具，除了實用性，更蘊涵生活美學、質感態度，兼具精品意義，富有收藏價值，多半喜愛大人系的文具控，也具有一定的消費能力，尤其是女性更為忠誠。博客來表示，大人系文具類，2018趨勢著重於能凸顯專業感的筆記本。例如日本以手帳出名的KOKUYO，全新推出「附筆記本的Campus雙收納資料夾」，一次解決各種整理收納書面資料時的困擾；而受到文青喜愛的復古造型工具箱，也持續推出新款。博客來至2月28日止，推出「開學達人所」活動，參展商品5折起，包括專業筆記本和質感、收納文具周邊，甫開賣業績已較去年同期成長兩成以上，力道強勁。

擅長主題策展的誠品文具，常引進特色質感商品，如風格書寫CROSS、ARTEX、德國鋼筆LAMY、韓國LIVEWORK，日本和風紙膠帶bande，及日本蜻蜓Tombow創意文具等；近期也舉辦「旅人嗜務所」旅行文具專題展，不斷滿足文具控的購買慾。

(中國時報)