量販文具 一站購足5折起

2018年02月20日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

家樂福繪兒樂蠟筆娃禮盒組，原價599元、特價買一送一。（家樂福提供）

《冰雪奇緣2》劇照。（取材自推特）

家樂福集合數百種開學用品，2月底前下殺5折起。（家樂福提供）

家樂福UNME超輕護脊書包，原價1620元、特價1420元。（家樂福提供）

家樂福簡約升降書桌椅組，原價4180元、特價3780元。家樂福提供）

大潤發樂活防塵摺疊收納箱55L，398元。（大潤發提供）

大潤發飛龍24色色鉛筆，100元。（大潤發提供）

大潤發Hello Kitty x LINE學齡鉛筆3入，53元。（大潤發提供）

大潤發神偷奶爸50K銀箔線圈筆記本，81元。（大潤發提供）

愛買三陽、山葉機車全車系，6萬元以下車款送3600元現金券；6萬元以上車款最高送6800元，再送24期0利率＋大鎖＋安全帽。（愛買提供）

愛買小小兵立體造型拉桿書包，原價1299元、特價1099元。（愛買提供）

愛買卡娜赫拉可愛隨身釘書機，原價73元、特價70元。（愛買提供）

愛買馬來貘25K雙封面筆記本，原價135元、特價129元。（愛買提供）

家樂福PILOT百樂JUICE果汁筆6色組，原價169元、特價145元。（家樂福提供）

家樂福2.5吋1TB行動硬碟HV620，原價1888元、特價1488元。（家樂福提供）

家樂福波力不鏽鋼餐具禮物組，原價1199元、特價799元。（家樂福提供）

迎接新學期，量販開學用品和文具祭出5折起，且涵蓋各年齡層的需求，小至筆、筆記本，大至3C用品、機車等都有優惠，方便一站購足。

家樂福在年貨大街最後一波同步推出開學用品大集合，2月底前數百種開學用品下殺5折起。家樂福公關經理林夢紹表示，中、小學生著重筆、筆盒、餐具、運動、音樂用品，或卡通授權文具、書包等；大學生鎖定租屋家具、3C、小家電用品，還有不少人會拿壓歲錢買新鞋、新包，甚至腳踏車和摩托車等交通工具。

護脊書包熱銷

根據愛買公關經理王佳慧觀察，卡通授權商品銷量每年穩定成長2成，於是更多引進卡娜赫拉、馬來貘、妖怪手表、冰雪奇緣等文具新品，包括墊板、筆記本、筆袋、手提袋、自動鉛筆、書包等，新品達5成以上，約有近150個品項。而去年開學書包銷量中，護脊書包占6成、拉桿式書包占3成，因此也增加2成新品。

買機車送現金券

另，開學季熱銷的機車系列，愛買27日前推出50款機車，最高可送出6800元現金券，指定系列強打24期分期0利率。光陽系列和哈特佛系列6萬元以下車款送2000元、6萬元以上最高送3600元；三陽、山葉系列6萬元以下送3600元、6萬元以上最高送6800元。

大潤發公關郭建志表示，每年春、秋兩季開學都是文具及住宿用品的旺季，文具銷量可較平日增加40％，大學新生入學住宿帶動床寢銷量可增加20％，其他大學生會用到的機車、筆電、收納箱等也是銷售重點。

鎖定學齡前及國小學生的文具，大潤發推薦神偷奶爸50K銀箔線圈筆記本、飛龍24色色鉛筆與Hello Kitty×LINE聯名的學齡鉛筆等。收納、寢具用品則走千元有找的親民路線，清境抽屜式整理箱580元、樂活防塵摺疊收納箱55L 398元；攜帶方便的LAMINA混羊毛被999元，輕柔保暖的Indian素色休閒毯199元。

(中國時報)