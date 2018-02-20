2018年02月20日 04:10 中國時報 李清志

京都昔日的澡堂，很多被保留改裝成咖啡館或餐廳。（時報文化提供）

嵐山車站除了美麗的公共藝術作品之外，車站內還有一座足湯，讓等待電車的遊客可以泡泡溫泉，享受優遊的緩慢電車情調。

一般而言，火車站總是被認為是一個功能性的建築物，卻忽略了火車站其實也是一個情感性極強的建築物，許多人生中的悲歡離合、生命中的關鍵時刻，其實都發生在火車站，因此我一直認為火車站是城市中最需要保存的歷史建築之一，因為火車站建築儲存了許多市民的生活記憶，是城市集體記憶的儲存所。

京都因為引琵琶湖疏水的工程，也建立了發電廠，所以京都可說是最早有路面電車的城市，不過隨著地鐵發展，京都路面電車目前只剩下往鞍馬、貴船山上的叡山電鐵，以及前往嵐山的嵐電。

復古典雅的藝術車站

京福電鐵嵐山線（俗稱嵐電RANDEN），可以搭乘前往嵐山地區，是賞櫻渡假的名所。嵐山車站作為旅遊觀光勝地的火車站，特別設計為一座具有觀光特色的復古車站，以搭配嵐山地區優美自然與古典建築的氛圍。

嵐山車站由設計師森田恭通打造了一座公共藝術作品「著物森林（Mikono Forest）──京友禪的光林」，他以京都傳統和服染色技術「京友禪」，結合京都寺廟迴遊式庭園意象，讓整座車站充滿復古與典雅的京都之美。這些花樣鮮豔美麗的「京友禪」光柱，在夜晚點亮時，更讓車站整個幻化成京都古典的詩意異境，令人陷入一種迷離的光影迷宮。

沿著絢麗的「京友禪」光柱前進，可以繞車站一周，沿途還有一座「龍池」，中央設置著一顆龍珠，這種古典卻又前衛的公共藝術作品，竟讓我想到卡通動畫《七龍珠》的古怪畫面，不過鐵道上駛來的復古電車，紅黑白相間的車身設計，卻又活像是漫畫裡跑出來的可愛電車。事實上，嵐電也經常結合行銷活動，推出不同塗裝的電車，例如最近就與咖啡店Tully’s Coffee合作，推出紫色的咖啡電車，令人驚豔不已。

嵐山車站除了美麗的公共藝術作品之外，車站內還有一座足湯，讓等待電車的遊客可以泡泡溫泉，享受優遊的緩慢電車情調。特別是在初春之際，空氣依然冷冽刺骨，如果可以將雙腳浸泡在熱呼呼的溫泉裡，整個人都從心裡火熱起來。對於旅人而言，在車站泡足湯，不僅可以消除疲勞，更具有心靈療癒的效果！邊泡湯邊欣賞電車進站，也成為鐵道迷最熱衷的活動。

現代的火車站多以機能性設計為主，鮮少去顧及到火車站建築帶給人們文化及情感上的感受；其實一座火車站如果可以兼顧歷史性與藝術性，可以帶給市民更多生活上的美好感受，同時也讓人們更珍惜火車站建築。

最近渡月橋廣受歡迎的是橋頭堤岸旁「％Arabica」，由一間小房子改建，咖啡店正對河面，咖啡師每天可以一邊看著渡月橋美景，一邊沖泡咖啡，美景搭配咖啡香，讓這家咖啡店顧客大排長龍。％Arabica是京都出品的義式咖啡館，走的是明亮、現代感的路線，第一家店開在東山，在前往八塔的斜坡路上，這裡可是京都古典文明的心臟地帶，想不到在這裡開義式咖啡館，竟然還是大受歡迎！

其實嵐山附近多的是老茶屋或是老屋再生的咖啡店，但是這一家新穎明亮的義式咖啡店，在渡月橋畔卻一點也沒有違和感，反而因為風景太好，成為京都非常受歡迎的咖啡店！％Arabica並沒有什麼室內座位，小小的房子裡，就只是咖啡師的吧台，以及咖啡豆的展售空間，所有的顧客買了咖啡，就悠閒地坐在河堤上，享受嵐山的美好風景。事實上，這家咖啡店最棒的view應該是咖啡師獨享的，他面對渡月橋美景，一邊手沖咖啡，一邊感受嵐山四季的變換，那種意境其實與茶道師傅在小小茶屋，一邊砌茶、一邊感受自然庭園風景十分相似。

這間咖啡館因為太受歡迎，每到春秋旅遊旺季，顧客就會沿著河邊大排長龍，有時候甚至需要排一到兩小時才能買到咖啡，我在春天來到渡月橋邊，生性不愛排隊的我，只是坐在堤岸上速寫，將這家神奇的京都咖啡館，以及一整排甘願等待買咖啡的人龍畫下來。

京都澡堂咖啡館

而嵐山終點站前一站下車，可以前往一家澡堂改裝成的咖啡館。京都澡堂咖啡館很多，《明天，我要和昨天的妳約會》電影裡男女主角也喜歡去另一家澡堂咖啡店，這些老建築被保留下來，重新再利用，顧客們可以在老建築裡一面欣賞老建築，一面聽著爵士音樂、享受甜點咖啡，讓人忘記自己到底是在什麼年代裡？

因為過去的日本並不是每個家庭都有浴室設備，城鎮社區多有澡堂（錢湯）的設置，一般市民飯後穿著木屐，拿著毛巾，散步到澡堂泡澡，成為一般人生活的重要部分；偌大的澡堂有如去溫泉勝地泡湯一般，可以洗個痛快，卻只要付個銅板價錢，可說是非常平民化的生活享受。

隨著城市現代化，許多公寓住家多有完整的衛浴設備，因此老式澡堂逐漸在城市中消逝，漸漸看不到它們的蹤影，令人十分懷念。日劇《白天的澡堂酒》就是一齣懷念城市老澡堂風情的戲劇，這齣日劇的男主角是一位業務員，他經常利用跑業務的機會，翹班去不同地區的老澡堂泡湯，享受舊日錢湯的氛圍，然後泡完湯再去喝杯冰涼的啤酒，感覺痛快極了！（雖然每次享受啤酒之際，總會接到上司來電，被臭罵一頓。）這齣日劇在每個單元介紹一個東京不同地區僅存的老舊澡堂，算是一種古蹟保存與觀光推廣的概念。

日本地區許多老舊澡堂在城市發展過程中多遭拆除，但是在懷舊保存意識盛行下，一些澡堂幸運地被保留下來，整修再利用，作為榮示空間或咖啡館餐廳使用。京都市區有許多澡堂建築被保留，改為經營咖啡館，澡堂咖啡館頗受觀光客的喜愛，也成為京都的另類觀光景點。

在櫻花盛開的春天，我來到京都，搭乘京都僅存的路面電車「嵐電」前往嵐山，在終點前一站下車，走沒多遠，就看見一棟老湯屋改建的咖啡店SAGANOYU，京都澡堂咖啡館很多，不過大多感覺黑暗老舊，嵐山SAGANOYU澡堂咖啡館卻以白色為基調，呈現出和洋混合的大正浪漫美學。

整個室內空間雖然已是咖啡廳，但是昔日澡堂的瓷磚與馬賽克拼貼依然保留，用餐時還可以看見以前澡堂的洗手台等設備；原本澡堂大浴池上方的天窗，投射入明亮的光線，讓室內空間充滿明亮潔淨的感覺。

咖啡館也販賣著優質的日式雜貨，整個舊日澡堂瀰漫著咖啡香，餐點也十分有趣，日式大蔥拌炒的奶油義大利麵，上面還放著木板，木板上是兩塊豆腐，可以沾著抹茶粉及辣椒粉食用；鬆餅配合時節，放上櫻花葉及白玉麻糬，沾著紅豆鮮奶油食用，同樣是和洋混合的大正風情。

澡堂咖啡館令人懷舊，卻帶來一種慵懶、舒適的心情！

（本文摘自《美感京都：李清志的京都美學》，時報文化出版）

(中國時報)