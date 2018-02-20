2018年02月20日 04:10 中國時報 鄭順聰

「吵架的港立！發瘋的港立！你害我挨寒受凍！無處可去！還在海堤唱歌！唱得那麼大聲！港立！你瘋了啦！你醒醒啦！」

「我沒有瘋啦！我是真的很高興，我壓抑、萎縮的人生終於展開啦！修遠，這首歌是不是很好聽！我跟你說，我是跟柳夢舒學的，她唱得比原唱還好聽啊！我改天放錄音帶給你聽，保證你也會愛上。」

「我知道你愛上柳夢舒啦！我覺得你愛上的是她的歌聲！而且你還有學姊啊！」

「我愛的不只是柳夢舒的歌聲，我愛的是她的人和身體……修遠，對了，你還不知道，是啊，我還沒跟你說，我和柳夢舒不只是歌手歌迷的關係，我們不單純……我們……」

「難道你們上過床？」

修遠問得這麼直接，港立雙腳一軟，坐回海堤上。

「真的還假的？你們有那個那個？」修遠滿頭疑問。

「那個……那個……第一次見面後，我就瘋狂寫信給她，寫我聽歌的心情，每天的心情，柳夢舒也很認真回信，她很高興有我這樣的知音。我每天聽她唱的歌，每天寫信給她，她是不太會寫字，但看得出來非常認真用力的寫信回覆我。我感動，她更感動，像她這樣的翻唱歌手很可憐，只能做大明星的影子，沒有自己的位置。反正，她唱一首就賺一首的錢，很微薄也很卑微，像加工出口區的女工那樣，做一天是一天，沒什麼希望，日復一日年復一年工作，就這樣。歌唱了，錢領了，就這樣，無法像那些大明星一樣，名利雙收。柳夢舒說，這就是她的工作、她的宿命，躲在歌聲後頭，做永遠的影子。」

「真是哀傷的故事。」

「這不是故事，是事實。後來，我們又約出來吃飯，到她住的地方，發生關係。」

「騙人啦！最好言情小說這麼好寫啦！」

「然後，她就消失了，我就再也找不她。柳夢舒搬離了租屋處，問房東也不知道人去哪裡了。高雄的加工出口區工廠那麼多那麼大，也不知從何找起。我還循著住址去唱片公司找她，但那住址是假的，原來連翻唱也是造假的，也是盜版。」

「這樣啊……」

「我給了柳夢舒我的第一次，真是爽，也很罪惡。那晚，我一下子就噴了，但她真是善良貼心，說我們慢慢來，慢慢來，我們又做了第二次。」

「那，那個那個的感覺是怎樣？」

「很緊，很僵硬，但非常爽。」

「所以是處男對處女囉？」

「不是，她是個好姐姐，技巧就像歌聲那樣美好。做完第二次後，她穿好衣服，對我唱歌，就是這首〈純真的心〉，我還沒唱完，最好聽的是副歌，我再唱給你聽：

若能夠細心呵護 堅持歲月

切莫讓現實逼迫 心思微微

我們的愛就在最純真的心中

我們的愛就在最純真的心中」

（待續）

(中國時報)