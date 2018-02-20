2018年02月20日 04:10 中國時報 神隱

有些人，必須在某些壓力之下，才會突然開竅，才會突然變得神通廣大，在此之前顯得無能或無助，只不過是過渡階段，許多有大才能者，欠缺被啟發的那一刻，一旦開竅了，連自己都會嚇一大跳。

也許珠兒忽然悟出了許多道理，打從前一晚唱歌開始到現在，她一生或者未曾經歷過這麼多事，而這些事，令她開竅了。很難想像這樣一個天真無邪的小姑娘，忽然得帶領這麼多凶神惡煞，而這些人也甘心為她做牛做馬，果真如此，誰獲利最多？看來還是和尚，不止如此，一旦珠兒成為白龍谷的實質領導人，很多問題也就迎刃而解，首先，和尚要取得哥利王之劍的鞘，就不是大問題，眼下很明顯的，珠兒就在幫他做這件事，再者，他的下一步，也許需要更多援手，不可能再像此前這樣單槍匹馬加上幾條狗，就能輕鬆解決問題，屆時要向馬龍谷調兵遣將，只要珠兒點頭，便如有神助。

然而，和尚或者低估了珠兒的能力，否則也不至於如此錯愕。是的，珠兒和緩而堅定的言語當中，完全站在和尚這邊，卻又要和尚給一些承諾，這不是傻，也不是柔性的勸說，而是要和尚許諾，而且要發誓。對凡人而言，隨便發個誓也許不算什麼，對一個善於施咒的人而言，對一群在刀光劍影中討生活、生多識光的土匪而言，賭咒，是要付出代價的。（待續）

(中國時報)