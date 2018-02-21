台北市長選戰 藍綠大亂鬥 柯P蹺腳捻嘴鬚

2018年02月21日 00:47 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

2018選舉加溫，台北市長柯文哲力拚連任，不過藍綠叫陣者愈來愈多，綠營基層也盼自推人選，藍、綠挑戰者各足以組成「棒球隊」、「籃球隊」。儘管藍綠內部都曾有人主張與柯文哲整合，但情勢發展，三方拉鋸，整合更加困難。

挑戰柯 籃球隊+棒球隊

綠營內部多份民調顯示，有7～8成綠營支持者希望民進黨自推人選，由於結果趨向相同，藍綠陣營皆大受鼓舞，認為有向柯P挑戰的空間，多位「潛水」參選人相繼浮出表態角逐台北市長。

在綠營部分，以立委姚文智與前副總統呂秀蓮最積極，前台南縣長蘇煥智亦在評估中。民進黨內也有人屬意金管會主委顧立雄、行政院發言人徐國勇，或是文化部長鄭麗君等人出來做「黑馬」。綠營人選已可組成籃球隊，基層期待自己人參選的心情可見一斑。

柯綠整合有可能破局，國民黨最近也陸續有人喊要參選。前陸委會副主委張顯耀昨日發表參選聲明，特別呼籲「民進黨一起討伐柯文哲」。前立委孫大千參選聲明標題就寫著「尋找P（Pure）」，向「柯P」叫陣意味濃厚。

爭出線 自家人先打一輪

相較民進黨的「籃球隊」陣容，國民黨的陣容可說是「棒球隊」等級。除了表態參選的丁守中、張顯耀、孫大千、鍾小平外，加上日前宣布暫停選舉活動的鄭麗文，被點名過能選的還有李鴻源、蔣萬安、張善政、邱文祥、李慶安、曾銘宗、江宜樺，再加一個「Power錕」李錫錕，可謂人才濟濟，但到底要提名誰？國民黨中央尚未鬆口，要先看民進黨如何下這一盤棋。

互牽制 藍綠白面臨硬仗

柯文哲與藍綠儼然形成了相互牽制的「三角關係」，儘管藍綠都有人主張過與柯整合，但如今情勢發展已愈來愈無可能。民進黨基層盼自推人選，對國民黨而言，在藍大於綠的台北市，若出現泛綠分裂的機會，肯定不會放過。三者不退的情況下就形成了三方拉鋸。

不過柯文哲具有高知名度，儘管市府小內閣頻出狀況，仍有不少死忠支持者，對藍綠都是一場硬仗。若藍綠最後均選擇推人參選，與「白色力量」之間的競合結果，將是今年選舉最具看頭的部分。

(中國時報)