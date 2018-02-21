台股開紅盤 補漲行情看俏

2018年02月21日 00:48 中國時報 劉家熙 、 陳昱光 、 呂清郎 、 吳慧珍 ／綜合報導 ／綜合報導

台股今（21）日開紅盤，封關期間美股四大指數漲幅逾4％，補漲行情呼之欲出。台股農曆過年前歷經全球股災震盪，2月以來指數急跌682點，隨著美股回穩，道瓊指數在封關期間反彈1,028點，約收復六成失土；陸日港股也出現反彈格局，皆為台股開紅盤打了一劑強心針。此外，統計近10年開紅盤日有6個交易日收漲，隨台股年前空手者人數大增，年後的回補買盤對股市相對有利。

美股周二結束總統日假期恢復交易，受沃爾瑪等財報不理想拖累，道瓊工業指數和標普500指數早盤分別下跌0.4％及0.2％，那斯達克綜合指數則持穩在平盤上方。不過，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）反而愈加看多美股，將其投資評等調高到「加碼」（overweight），理由是川普政府祭出減稅為主的財政刺激措施，為企業獲利成長加柴添火。

五力齊發 拚收復半年線

法人指出，狗年是否啟動報復性反彈，要注意股市「五力分析」-包括政府基金、丙種金主、外資、內資（投信及自營商）及中實戶（融資及當沖），才能力拚年後指數收復半年線10680點關卡。

匯市方面，農曆春節連假期間，國際美元指數一度挫至波段新低的88.593，主要亞幣紛紛走揚，預料21日匯市開紅盤，新台幣仍有補漲行情，升破29.3元關卡機率高。

日盛投顧總經理李秀利指出，2月以來三大法人大賣1134億元，其中外資賣超逾1,000億元，融資餘額也大減153億元，隨國際股市走揚，認錯行情將會啟動；此外，台股資金行情仍在，包括外資賣超的千億資金何時回補、丙種回流，融資及當沖重作馮婦，都將有利於中小型股及高成長股走高。

群益投顧董事長蔡明彥指出，前波全球股災市場定調為資金受通膨預期影響，導致連鎖拉回效應，但基本上調整已暫告一段落，而美股此波反彈以科技股表現最為強勢，包括那斯達克、費半指數都站回月線，有利台股占權重較高的科技股掀起補漲行情。

美科技股 表現最為強勢

統一投顧董事長黎方國表示，封關期間美債殖利率升高、比特幣又漲回10,000美元、且川普可能發動貿易保護及聯準會今年可能升息三至四次等消息面題材多空雜陳；在歐、亞股市反彈氣勢仍略嫌不足下，台股反彈在半年線10680及季線10747點位置，短線亦不易克服。

台新投顧副總經理黃文清說，近期美國科技與半導體類股尤強，納指、費半指數幾乎快要回到起跌點，狗年類股投資方向，長期電子股仍看好5G、AI、電動車、跌深蘋概股；此外航太、塑化、食品餐飲、水泥、自動化概念、高殖利率等類股亦可留意。

(中國時報)