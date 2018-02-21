還我校長 台大師生今上凱道

台大師生21日上凱道向蔡總統「拜年」，盼早日給台大一個新校長。這也是台大師生首次前往凱道抗議，要求校園自主。圖為台大準校長管中閔。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
台大師生已準備好手板，今（21）日將走上凱道，維護大學自主，要求政治黑手不要介入大學校長遴選。（台大自主行動聯盟籌備會提供）

教育部不核定台大新校長管中閔人事案，台大師生決定發起兩波怒吼，今天（21日）走上凱道向蔡總統拜年，隨後轉往教育部抗議，明天台大新春團拜，歷任校長也會對教育部「卡管」事件發表談話，「嚴正告訴政府，拿開骯髒的手，馬上核定台大新校長」。

台大校長遴選委員會1月5日選出管中閔新校長後，教育部未立即核定，還連下7道公文要台大釐清爭議，台大師生質疑這是政治刁難，不能忍受，決定221上街頭，搶救台灣高教及大學自主。這是台大師生首度為了新校長爭議，走上街頭。

向蔡總統拜年抗議

台大自主行動聯盟籌備會今上午9時30分在凱道台北賓館人行道集合，10時向蔡英文總統拜年，10時30分轉往教育部，10時50分教育部集合，11時向教育部長拜年。籌備會表示，這次行動不限台大人，只要支持理念者均可參加。

台大自主行動聯盟籌備會召集人、獸醫系教授周崇熙說，他們上凱道將表達「總統新年如意，別讓台大哭泣」的訴求，台大2月26日開學，一旦沒有校長，對學校發展影響重大，因此呼籲政府早日讓管中閔上任。

「台大如果未守住，其他公立大學將陸續淪陷。」周崇熙表示，這次「卡管」事件，明眼人一看就知是政治造成管中閔無法上任，因此台大人一定要站出來抗議，要求黨政高層黑手，不得介入大學校長選舉。

政治人物別來插花

周崇熙表示，今天的陳抗為台大人自發性活動，非藍綠對抗，籌備會設有糾察隊禁止不當搗亂行為。這次行動是要抗議政治不當介入台大校長遴選，活動現場只會有一面台大校旗，大家唱著台大校歌，不希望政治人物穿著特定政黨背心來插花。

台大自主行動聯盟已向中正一分局申請今天凱道路權，預估100人參加，他們還租用一輛貨車當行動講堂，包括馮燕、黃光國、金傳春等多位台大教授，及台大校友、政大副校長王麗伶，都準備上台為大學自主發聲。

台大明（22）日上午10時30分，在行政大樓第一會議室舉行新春團拜，陳維昭、李嗣涔等前校長也會針對「卡管」事件發表談話，展現台大人的第二波怒吼。

(中國時報)

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