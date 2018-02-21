團結搶回台中 江啟臣力挺盧秀燕

前台中市長胡志強（左）偕夫人邵曉玲（左二），大年初五到立委江啟臣（右）及夫人劉姿伶（右二）家中走春作客，談及與市民贏回大台中，並表明一致支持盧秀燕。 （陳淑娥翻攝）

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中國時報
／台中報導

前台中市長胡志強大年初五到立委江啟臣家中作客，兩人談及如何與市民贏回大台中，江啟臣在臉書表示，「0.6％的差距，不會改變我熱愛台中的心！」國民黨中常會今（21）日將決議台中市長提名人選，他呼籲藍營團結一致支持盧秀燕，強調自己不會缺席選戰，態度開放，不拘形式，一切以大局為重。

胡志強與夫人邵曉玲20日到江家走春，江啟臣說，自己與胡市長天南地北的聊天，從台中市政談到國家問題，再談到人民的未來，這是一次極具意義的討論交流，也談到要跟市民一起贏回台中。

江啟臣強調，「0.6％的差距，不會改變我熱愛台中的心！」他不會缺席攸關台中市未來發展的選戰，輔選團隊也不只有自己一個人，許多有能之士都會加入行列，國民黨提名的台中市長參選人，也必定會設法組成一個有能力的團隊。

目前盧秀燕尚未與江啟臣深談輔選組織及職務等細節，但江說，自己態度開放，不拘形式，一切以大局為重。

江啟臣表示，國民黨中常會21日將決議台中市長提名人選，呼籲藍營人士要團結一致，支持盧秀燕，為台中市找回藍天。江啟臣說，國民黨及候選人本身要提供給台中市民更明確、更有效及更可行的藍圖，讓大家有更好的選擇，才能真正取得市民的信賴與支持。

江啟臣指出，相信盧秀燕絕對有能力做得更好，並懇請大家給國民黨和盧秀燕百分百的信心。

(中國時報)

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