軍人年改、空汙修法 藍綠磨刀霍霍

2018年02月21日 00:48 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

立法院新會期將於下周二（27日)開議，民進黨團擬定優先法案，包含《都更條例》、《空氣汙染防治法》、軍人年改、司法改革等。民進黨團總召柯建銘昨表示，行政院本周將聯繫召開行政立法協調會報，以確認優先法案。

柯建銘指出，這會期一定要完成者，上述之外，尚包括政府組織改造及農田水利會官派後的配套法案，以及國營事業預算、促轉會與通傳會的人事同意權，以及經濟部主管的《礦業法》、《公司法》修正案。

年改委員會日前對軍人年金樓地板定調為3萬7850元，但是退輔會主委李翔宙仍強調4萬是底線，軍改方案還在政院研議。柯建銘表示，本會期一定會處理軍人年改，政府會考量軍人服役的特殊性，細節待法案送進立院再談。

至於組織改造則涉及內政部、陸委會、環境資源部、農業部、經濟及能源部、交通及建設部等6部會。柯建銘也說，雖然去年已將《組織調整暫行條例》修改，將組織改造年限再延兩年，民進黨政府認為上一屆政府就該處理，「這會期差不多可以來處理了」。

對於下會期的重頭戲軍人年改，國民黨團書記長李彥秀表示，國民黨智庫已著手研擬對案及修正動議，軍人年改牽涉甚廣，希望可以多開公聽會讓公民也能參與，「軍人年改關係到台灣的國防戰力維持及募兵制成敗，應該要有更完整的考量，執政黨不應該強渡關山。」

此外，對於外界關注的《空氣汙染防治法》修法，李彥秀認為，行政院版本仍有許多不符民眾期待之處，國民黨將會提出對案，藉此將國內空汙治理做得更完善。

(中國時報)