新聞透視－拔管奧步盡出 民進黨只會贏來唾棄

2018年02月21日 00:48 中國時報 林志成

台大人準備在221上凱道怒吼，222發表立場聲明。圖為台大準校長管中閔。(本報系資料)

台大校長遴選委員會1月5日選出管中閔為新校長後，教育部遲不核定，政治介入態勢明顯。執政的民進黨若繼續拖延人事案，只會讓外界產生「輸不起」印象，更讓人唾棄。政府如為台大好，應該在台大26日開學時有新校長。

過去7、8個月來，台大沒校長，處於「群龍無首」狀態，造成一些亂象，包括「中國新歌聲」演唱會衝突、潑酸殺人事件及為大學考招與其他大學互槓，形象受損，國內龍頭大學地位岌岌可危。

好不容易，台大校長遴選委員會選出新校長，但當選人管中閔曾是藍營執政時的政務官，民進黨看不順眼，因此在台灣大獨董及論文議題上刁難，造成遴委會上月31日再度開會釐清，最後仍確定管中閔當選台大校長資格「毫無疑義」。

台大校長遴選委員會有21名成員，其中3位是官方代表，包括教育部次長姚立德。上月31日會議中，因姚立德的堅持，遴委會開了6個多小時會，將所有疑點澄清，姚立德在會後還主動向記者說明整個過程，證實遴委會很慎重處理這件事。

不過教育部依然不核定管中閔人事案，還繼續發文，要台大釐清疑點。1個多月來，總共發出7道金牌，卡住依法選出的新校長上任，甚至還要參考未來台大臨時校務會議討論結果，才決定要不要讓管中閔上任。

走到這地步，外界已認定民進黨「輸不起」，因此利用政治黑手介入台大校長遴選，就是要玩到管中閔只剩半條命，以挫他的銳氣。

教育部這樣拖延，連綠營色彩的前教育部長黃榮村也看不下去。他發表聲明說，台大縱使再開校務會議，也不能有任何遴選功能，所以教育部應在校務會議前核定管中閔人事案。

據傳，行政院將進行內閣改組，教育部長潘文忠可能在異動之列。教育部如要找理由，也可藉此繼續不核定管案，但這樣拖下去，台大將繼續空轉，對民進黨不是好事，執政者要三思。

(中國時報)