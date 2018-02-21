府院人事改組 吳釗燮傳將轉戰重量級外館

總統府祕書長吳釗燮。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

據了解，府院這一波的人事改組，總統府祕書長吳釗燮有可能配合外交系統的調動，外放至重量級外館，總統府資政在年底前也會小幅變動。相關人事涉及府、黨，考量選戰布局及派系問題，行政院長賴清德應不急於在近日內拍板，時程將被迫延後至520。

相關人士指出，由於民進黨在雙北選情不明朗，綠營基層爭取賴揆親自出戰雙北，以發揮「母雞帶小雞」的聲浪不會停止，勢將影響賴揆上半年施政步調。據了解，賴揆不排除以拖待變，先撐過立法院總質詢，待雙北布局塵埃落定後，自然排除參選的可能性。

在內閣布局上，外長李大維雖被點名為「老藍男」，但蔡英文總統認為李大維出身文官，黨派色彩不重，仍有借重之處。國防部長馮世寬亦獲蔡英文信任，兩人暫時不會調整。

吳釗燮嫻熟國際事務，將安排出使大國，促進台灣的國際參與。交通部長賀陳旦雖然備受藍綠立委批評，但因專業強，且操守佳，雖幾度被點名，但在蔡英文惜才之下，均未調整。但這次人事調整，賴清德將爭取主導權，交通圈內有一說法，台南市副市長張政源有可能北上擔任交長，他是賴揆的活棋。

至於內政部長葉俊榮，與賀陳旦相同，專業都獲蔡英文肯定，與蔡英文都有革命情感，但黨內人士認為內政部擁有極大輔選資源，應交由熟悉選戰的人主持，對年底大選才能發揮相乘效果。

此外，促轉會將於4月成立，政院須在近期敲定主委及委員名單，均須先送立法院審議，並獲通過，賴揆已同步進行徵詢。相關人士指出，若為選舉考量，最晚應在520左右敲定。

(中國時報)

新聞透視－拔管奧步盡出 民進黨… 藍營強棒競逐 勝柯機率才高

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。