府院人事改組 吳釗燮傳將轉戰重量級外館

2018年02月21日 00:48 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

據了解，府院這一波的人事改組，總統府祕書長吳釗燮有可能配合外交系統的調動，外放至重量級外館，總統府資政在年底前也會小幅變動。相關人事涉及府、黨，考量選戰布局及派系問題，行政院長賴清德應不急於在近日內拍板，時程將被迫延後至520。

相關人士指出，由於民進黨在雙北選情不明朗，綠營基層爭取賴揆親自出戰雙北，以發揮「母雞帶小雞」的聲浪不會停止，勢將影響賴揆上半年施政步調。據了解，賴揆不排除以拖待變，先撐過立法院總質詢，待雙北布局塵埃落定後，自然排除參選的可能性。

在內閣布局上，外長李大維雖被點名為「老藍男」，但蔡英文總統認為李大維出身文官，黨派色彩不重，仍有借重之處。國防部長馮世寬亦獲蔡英文信任，兩人暫時不會調整。

吳釗燮嫻熟國際事務，將安排出使大國，促進台灣的國際參與。交通部長賀陳旦雖然備受藍綠立委批評，但因專業強，且操守佳，雖幾度被點名，但在蔡英文惜才之下，均未調整。但這次人事調整，賴清德將爭取主導權，交通圈內有一說法，台南市副市長張政源有可能北上擔任交長，他是賴揆的活棋。

至於內政部長葉俊榮，與賀陳旦相同，專業都獲蔡英文肯定，與蔡英文都有革命情感，但黨內人士認為內政部擁有極大輔選資源，應交由熟悉選戰的人主持，對年底大選才能發揮相乘效果。

此外，促轉會將於4月成立，政院須在近期敲定主委及委員名單，均須先送立法院審議，並獲通過，賴揆已同步進行徵詢。相關人士指出，若為選舉考量，最晚應在520左右敲定。

(中國時報)