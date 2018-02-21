藍營強棒競逐 勝柯機率才高

2018年02月21日 00:48 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

前陸委會副主委張顯耀宣布參選國民黨台北市長初選，20日受訪時表示，柯文哲3年多來無厘頭的執政模式讓台北市的招商、經濟投資都大幅衰退，損失估計高達5000億左右。（杜宜諳攝）

年底台北市長選舉陷入大亂鬥的戰國時代，光藍營表態或有意參選的人數幾乎可以組成一支棒球隊。最早宣布競選的國民黨前立委丁守中20日表示，這代表大家都對市長柯文哲的施政不滿，市民可以從藍營眾多人選中考慮，選出最強的人，這樣國民黨勝選機率才會更高。

張顯耀孫大千 相繼表態

台北市長選情渾沌不明，藍營繼丁守中、行政院前發言人鄭麗文投入市長初選後，陸委會前副主委張顯耀、前立委孫大千也在過年期間宣布參選，北市議員鍾小平預計24日宣布，此外，台大教授李錫錕、前內政部長李鴻源及前北市副市長邱文祥也有意選市長。

張顯耀21日將以「贏回台北，捨我其誰」為主題，正式表態爭取國民黨提名參選台北市長，他說，如果有機會，要把台北市打造成藝術、文化、生活之都，擴大敦化南北路徒步區，成為台北的香榭麗舍大道。

孫大千也在臉書貼出參選聲明，要尋找「台北的P」，也就是Pure，讓台北變成台灣的領頭羊，帶領台灣與國際競爭，他希望嘗試一場完全在數位平台上操作的選舉，翻轉台灣政治、終結惡質選風，21日晚上8時將召開直播說明會，發表參選緣由。

黨內初選 找出最強的人

近來在北市重要路口豎立「萬安不來、小平來」看板標語的鍾小平，這周六將效法柯文哲「一日雙城」，騎自行車到高雄正式宣布參選台北市長。

對於有愈來愈多人表態投入黨內市長初選，丁守中20日說，競爭者眾就代表大家對柯文哲的施政不滿，黨內初選就像擂台賽，愈多人參加才會愈強，他一點都不會有壓力，市民可以從眾多人選中考慮，選出最強的人，國民黨勝選機率更高，歡迎大家都到北市選，畢竟北市是首都，要有最好的人選才能贏回台北驕傲。

丁守中指出，倒是民進黨有前副總統呂秀蓮、立委姚文智宣布參選北市長，可見民進黨內菁英對黨中央支持柯P的態度強烈不滿，黨主席蔡英文完全是為了自己的私心，禮讓柯避免來搶總統大位，最後也將自食惡果。

(中國時報)