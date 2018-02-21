新聞透視－敗選者聯盟奮勇投入 各有盤算

2018年02月21日 00:48 中國時報 周毓翔

到底誰代表國民黨征戰台北市？許多被外界看好的人選相繼表態不選後，舞台上以前立委丁守中最受矚目，不過近日來卻接連出現差點被人遺忘，也並未被「點名」的人物奮勇投入。令人好奇，這些人是懷抱著何種抱負參選？

丁守中與張顯耀、孫大千等3人，剛好都在2016年立委選舉時，不幸落敗；但談到台北市長選舉，丁守中比張、孫準備更久，丁守中就算「空戰」(網路)未必能贏柯P，但基層備戰已久，張、孫現在「橫空出世」，投入選戰，他們是真有準備，或如外界猜測在累積人望，以待2020年的立委選舉？

張顯耀曾是高雄選區立委，而張大千則是桃園立委，兩人同樣都曾從國民黨跳槽到親民黨，後來又回國民黨。吳敦義去年選黨主席時，張顯耀全力輔選；吳當選後，孫大千則常在臉書上當「烏鴉」，大筆書寫給「給吳主席的信」，針砭吳掌政下的國民黨，在網路上常有文章轉載、流通。

張、孫雖維持政治聲量，但畢竟都不是政壇上的活躍人物，他們願意跳出來參選，勇氣可嘉，但是選舉的無情，並非只在輸贏，而在過程中，參選人的祖宗八代，乃至過去的風風雨雨，都會被重新翻開檢視，被對手拿來攻擊，因此這番壯舉，絕非「共赴黨難」的激情，而是精算後的決定。

藍營的首都市長之戰，參選者眾，令人目不暇給，打的是什麼算盤？只有當事人知道。對國民黨而言，到底該推什麼人選具勝算，除了依黨內初選程序進行全民調，勢必還得有戰略考量，北市的選況可說是牽動全台選情，怠忽不得。

(中國時報)