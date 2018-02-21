市長之役 將成柯與民進黨的戰爭

2018年02月21日 00:48 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

2018台北市長選舉，民進黨是否與台北市長柯文哲再度攜手，內部已陷入兩難。黨政人士表示，應否與柯P分手，不只是看台北市一役，而要考慮全台灣；一旦分手，將是一場民進黨與柯P的全國性戰爭。

據透露，先前黨主席蔡英文與各派系餐敘時，就有黨內高層憂心地說，「若這次台北市長選舉不跟柯文哲合作，2018這一役，會變成民進黨與柯P的戰爭」，顯示民進黨對柯文哲陷入又愛又恨的糾結。

黨政人士認為，雖然國民黨與民進黨已有多人表態要參選，但不管藍綠，柯文哲才是最想拉攏的對象，「並非藍綠都喜歡柯文哲，而是目前沒有一個是能對戰柯P的強棒。」

民進黨親英系的台灣世代智庫日前公布一份選舉民調，近8成民進黨支持者主張與柯文哲分手，綠營支持者對柯文哲的支持度已降至約3成；黨內傳出，這份民調，「警告」柯P意味濃厚。

民進黨2014年與柯文哲聯手，拿下台北市長寶座，而這樣的策略聯盟，其效果甚至外溢至其他縣市，成為恐怖的「柯文哲效應」，柯文哲更被稱為「吸票酷斯拉」。

不過，柯文哲執政後，與民進黨隔閡越來越大，加上柯對兩岸、轉型正義等議題看法，更是屢屢挑戰民進黨的底線，對民進黨形成壓力。民進黨祕書長洪耀福就說，上屆「禮讓柯P」，是基於當時的總體戰略與部署，而這屆台北市長人選，最終將「訴諸理性決策」。洪耀福的話，留予外界很多想像空間。

柯文哲執政任期將屆滿，政績雖不亮眼，但是以目前局勢，藍綠依舊無人能抗衡。台灣世代智庫的同一份民調也顯示，若不分政黨認同屬性，三足鼎立時，柯還是一支獨秀。洪耀福曾分析，很多中間年輕選民對兩黨都不滿，覺得國民黨、民進黨一樣爛，而柯文哲已成功爭取到這些選民。

因此，柯文哲高舉「超越藍綠」、「垃圾不分藍綠」的招牌，確實收服不少無政黨認同者或失落的藍綠選民，這就是藍綠表態參選台北市長者，人數多到快可以組成一支籃球隊，柯文哲依舊老神在在的原因之一。

(中國時報)