綠營徵召未定 姚文智、呂秀蓮動作大

2018年02月21日 00:48 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

2018台北市長一戰，由於民進黨黨中央遲遲未表態，加上近來綠營內部反柯文哲聲浪高漲，除了早在牛棚練投的綠委姚文智，前副總統呂秀蓮也高喊要出征，甚至綠營有人點名政院發言人徐國勇、金管會主委顧立雄、文化部長鄭麗君，都是可戰人才，重點就在催促黨中央下決定。

姚文智4年前就表態參選台北市長，但在對比式民調中輸給柯文哲，最後還替柯輔選，擔任柯的競選總幹事。不過柯文哲不僅在去年炮打前瞻計畫，批評高雄市舉債，在雙城論壇時「兩岸一家親」的談話更飽受綠營基層質疑，甚至綠委直接把柯「抹紅」，直言柯不再是盟友。

姚文智去年就發表過市政願景，首要主打「廢除松山機場變中央公園」，並揚言上任後若仍無法推動，就會去松機跑道搭帳棚，讓飛機從他身上輾過。姚近日頻頻跑行程，前天甚至赴日本發表「參選首都市長」的願景，若上任將把中正紀念堂改造為菜市場。

此外，姚也數度質疑，柯文哲的「台北價值」已經和民進黨背道而馳，批評他價值錯亂，黨中央這次不該再禮讓柯，他也不會再接受兩階段民調，參選意志相當堅定。

呂秀蓮則是在月初鬆口將參與北市長選戰，表示早就向身兼黨主席的總統蔡英文報告；同樣呼籲民進黨不該禮讓柯文哲，該推出自己的人選，並打出「祖母綠」的競選口號。

呂秀蓮則主張台北市要找專家進行城市安全體檢，解決台北面臨的地震、洪水、熱浪、核災、熱島效應等5大危機。

由於民進黨對台北市領頭羊仍未定案，引發基層焦慮，外界從去年底就屢次點名顧立雄、徐國勇來參戰，甚至具有清新形象的鄭麗君也被視為「黑馬」，但被點名的人卻說沒考慮過，或婉轉表達徵召是黨主席權利。

至於前台南縣長蘇煥智雖於去年稱有意角逐北市，但近日被詢問時，僅表示還在評估。

(中國時報)