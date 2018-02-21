柯感嘆「台灣花太多時間選舉」

2018年02月21日 00:48 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

藍綠兩黨台北市長人選未定，卻有愈來愈多人相繼宣布參選，台北市長柯文哲20日表示，台灣花太多時間在選舉，應該把選舉時間壓到最低，尤其是連任者，要讓做市政的時間多一點，若每天都在處理跟選舉有關的事，對市民也不公平。

光華數位新天地昨舉辦新春團拜與開工典禮，柯文哲受邀出席時，被問及藍營市長初選不少人紛紛表態，他說，即使每天冒出來的對手不一樣，但答案都一樣，「就是認真做事。」

柯文哲指出，自己這幾天在想一件事情，整個台灣花太多時間在選舉，他認為應該把選舉時間壓到最低，做實事的時間就可以比較多一些，如果每天都在處理跟選舉有關的事，對市民也不公平，會變成處理市政的時間相對減少，必須想辦法把選舉時間壓到最低，特別是連任者。

外界認為目前國民黨想選台北市長的人選，似乎都不是最強的，柯文哲回說，不能這樣講，很多人並非一出來就很強，都是在選舉過程中鍛鍊而慢慢變強；至於有誰變強？他表示，身處在10倍速的時代，實在是太難預測了。

國民黨北市議員鍾小平在臉書PO文，24日將效法柯文哲的「一日雙城」，騎自行車從台北出發到高雄宣布參加台北市長黨內初選，要邀柯再挑戰一次，柯文哲則冷回，以他的經驗，一日雙城很容易，大約20小時可以騎完，去年北市府辦活動，就有300人在時間內完成，一日雙塔比較難。

柯文哲進一步說明，一日雙塔會跨過睡覺時間，且因為準備期長達4、5個月，必須慢慢調整肌力，但坦言現在他也沒時間再騎一次一日雙塔。

(中國時報)