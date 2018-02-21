民進黨執政不力 年底恐失疆土

2018年02月21日 00:48 中國時報 楊孟立 ／專題報導 ／專題報導

2016年民進黨首次全面執政，行政、立法權一手掌控，遺憾的是，對內、對外卻不能繳出選前承諾的成績單。年底地方大選將至，在中央執政不力的氛圍下，民進黨要再複製2014年奇蹟式大勝，機會不大，連黨政高層都做好部分執政縣市「苦戰」、甚至「失土」的心理準備。

九合一選舉 進退失據

民進黨在2014年縣市長選舉能獲得大勝，主因在馬政府施政未獲認同，拖垮國民黨地方選情。如今風水輪流轉，民進黨中央施政滿意度低落，對外無力招架美、日的開放豬牛與核食相逼，對內無法有效改善空汙與供給電力，再加上《勞基法》修法與年金改革爭議，已成為民進黨今年底選舉的關鍵痛腳，如果無法有效紓解，必然影響選情。

政策跳票 年輕人失望

蔡英文總統在競選時提出六大勞動政策，上任後卻令年輕人覺得一一跳票，其中「薪資增加」、「工時減少」兩項政見更是讓年輕人感到被背叛的滋味，也讓更多年輕人往第三勢力移動。儘管年底縣市首長選舉，第三勢力並未推派任何人選，但是在議員選舉部分，第三勢力磨刀霍霍，瞄準不滿現狀的年輕人，準備搶食民進黨票源。

另一方面，公教年金改革則是蔡政府另一顆未爆彈。雖然說民進黨本來就不受公教喜愛，但猶記得2014年國民黨的潰敗，很大原因是當時馬政府砍了軍公教年終慰問金，導致軍公教以不投票作為抵制，間接促成民進黨大勝。如今民進黨的年金改革，做得比馬政府更急更狠，軍公教退休團體已數度揚言將在年底以選票討公道。

兩岸模式 端不出牛肉

就兩岸關係而言，蔡英文選前雖承諾維持現狀，但當下兩岸關係不睦是事實，在拒絕「九二共識」之後雖喊「善意不變，承諾不變，不會走回對抗的老路，也不會在壓力下屈服」，但仍無法端出兩岸新模式，也讓人看穿蔡政府在兩岸政策上的無能為力。

儘管兩岸屬於總統職權，理應與地方選舉關聯不大，但對照台北市長柯文哲「床頭吵、床尾和」的務實作風，成功維持台北、上海雙城論壇的傳統，也讓地方政府在兩岸關係冰點下，有融冰交流的機會。柯文哲的得分，就是民進黨兩岸政策的失分，如果中央未能靈活應對上述問題，2014年藍營地方大選的慘敗局面，民進黨在年底就會重演。

(中國時報)