獨派監委陳師孟是選情負數？

2018年02月21日 00:48 中國時報 鄭舲 ／專題報導 ／專題報導

新任監委陳師孟揚言專打「辦綠不辦藍」的法官及檢察官，引發法界反彈，不僅藍營人士看不下去，就連民進黨創黨元老葉耀鵬都直言陳師孟「只會鬧笑話」。身為監委卻以政治立場凌駕司法，陳師孟若執意要做下去，對民進黨年底選情絕對是負數。

陳師孟在立法院審查會時提到，就他看來，若用正常的法律見解來看，前總統陳水扁應該是「沒有貪汙」，等於認定扁案就是「司法迫害」。這些言論，令人側目。

陳師孟曾任陳水扁部屬，兩人關係深厚，替扁講話無可厚非。但身為握有監察大權的監委，應維持公正廉明形象，陳師孟卻不諱言要「專打」辦綠不辦藍的法官，如此強烈意識型態讓同為綠營的葉耀鵬、姚嘉文也看不下去，提醒他「替扁說話也要看場合，應適可而止」。但陳師孟沒聽進去，也不認為該有何修正。

扁案爭議從未停歇，挺扁也是大有人在，但陳師孟以監委身分批評司法不公，公開表現自己偏頗立場，恐影響人民對政府威信的觀感。就如法務部長邱太三所說，司法過程必然有瑕疵，若對判決不服，可以循救濟程序提起再審或非常上訴。難道陳師孟要忽視法律程序，用行政手段干預司法嗎？

特別是，扁案中尚未定讞的二次金改等5大案，原可能重啟審判，但陳師孟上任後，卻全踩煞車，即使這兩件事不見得完全相關，但陳師孟這番話的影響力已然顯現。若陳師孟認為扁案是司法迫害，更不該讓政治介入司法，用政治語言干擾司法獨立。

蔡英文上任後力推司法改革，目的是重拾人民對司法的信心，但若政治力大過於司法，怎麼改革都是枉然。近來政府滿意度持續下滑，蔡英文需要的是幫助她完成政策目標的人，而不是背道而馳的「豬隊友」。陳師孟對民進黨而言，是減分大於加分。

(中國時報)