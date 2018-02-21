核食、美豬進口 取捨陷僵局

民進黨中央施政滿意度低落，對外無力招架美、日的開放豬牛與核食（左）相逼，對內無法有效改善空汙（右）與供給電力，如果無法有效紓解，必然影響年底選情。（本報資料照片）

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中國時報
／專題報導

隨著年底選戰的逼近，美、日要求解禁豬肉與核災食品進口的壓力也愈來愈大；倘若蔡政府為了爭取國際支持，而在民眾最在意的食安問題上退讓，很可能步上馬政府時期開放美牛的後塵，失去民心。

行政院、衛福部與外交部在過年前均表態支持調整對日核災食品的管制，盼打破地區限制，改採高風險管制，甚至不斷搬出大陸可能先解禁為理由，認為台灣不該再「故步自封」。駐日代表謝長廷更直言，若大陸先開放，會變成很諷刺的事。

的確，民進黨一直希望拉攏日本，如今中日適逢《和平友好條約》締結40周年，彼此關係改善，令民進黨政府備感壓力。

政府還搬出CPTPP《跨太平洋夥伴全面進展協定》即將在3月於智利簽署完成為理由，台灣若想加入第二輪談判，必須拉攏日本，開放核食是不得不然。然而，日本態度固然重要，但CPTPP為共識決，若無法擺平其餘10國，一樣是徒然無功。

在美國部分，美方一再放話表示，台灣如果無法解決美豬問題，台美也別想洽簽自貿協定(FTA)。

最近美國總統川普為處理貿易不公平的問題，甚至喊出要課徵「互惠稅」，大陸雖為美國最想對付的貿易伙伴，但在此趨勢下，台灣也難以倖免。

雖然美、日給的壓力不小，但民眾在意的是食品安全，而非不著邊際的國際區域合作。國民黨已準備推動反核食公投，若按照新《公投法》門檻下修，過關可能性極高，一旦在公投中通過拒絕核食，民進黨對日本就更難以交待。

面對來自國際及國內的雙重壓力，盼民進黨對美、日勿做不切實際的承諾，而對內則需以理性向社會溝通，若有違民意，最後恐怕落得兩面不是人，雙雙失信於國際與國內。

(中國時報)

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