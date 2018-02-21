空汙、缺電 藍軍要攻敵必救

圖為核二廠。(中時資料照)

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中國時報
／專題報導

政院同意台電申請核二廠2號機重啟運轉，為年底選舉中南部選情投下變數。核二廠2號機若於今夏前運轉，將可確保今年供電無虞，而附加的政治利益，則是同時解決中南部、空汙及缺電難題，讓藍營毫無可乘之機。反之，若夏秋兩季缺電，年底選戰白熱化，空汙加上缺電，將提供藍營翻轉選局的籌碼。

去年底1217反空汙大遊行，讓蔡政府意識到空汙及能源問題的嚴重性，在一個口罩可能取代一張選票的威脅之下，賴揆暗下決心重啟核二廠2號機。

對於重啟核二廠2號機，賴揆表示，不管未來能否再轉，2025年非核家園目標沒改變，換言之，已經為2號機的運轉打預防針；環保團體對於重啟核電，意外的反應平靜，綠色公民行動聯盟只要求電力資訊、機組檢查必須公開透明，並呼籲立法院嚴格監督。看來重啟一事，應可過關。

在藍營這一邊，則完全不見對空汙議題有系統性的操作，國民黨除了譏諷綠營非核家園破功外，台中市長參選人盧秀燕呼籲台中火力發電廠因應2號機重啟，應同步關閉2部機組，因沒有後續火力支援，顯得孤掌難鳴。

在9合1選戰，火力發電的基隆協和電廠、新北林口電廠、桃園大潭電廠、台中火力發電廠、台塑六輕麥寮電廠、高雄興達及大林發電廠都有大小不一的空汙問題，其中雲、嘉、中、彰不乏藍營此次爭取「綠地變藍天」的縣市，可是若藍營欠缺議題操作能力，將只能坐看綠營一一拆除引信，討不到任何便宜。

尤其，賴揆去年9月上任，逐一切斷空汙與選戰的連結，除重啟核二廠2號機，政院下半年還將採取具體措施，諸如大量收購稻草、鋪設於濁水溪河床，同時解決濁水溪百年揚塵、又避免農民燃燒稻草，加上環保署短期應急的空汙行動方案，目標都是大幅減少今年空汙排放，讓中南部的紅害在選舉年「安全下莊」。

(中國時報)

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