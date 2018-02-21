新聞透視－年改砍痛軍公教 用選票反制

2018年02月21日 00:48 中國時報 崔慈悌

為了拚年底地方選舉，府院黨在農曆年後將全力拚政績帶動選情，不過年金改革新制7月上路，退休金縮水的痛，將喚起軍公教族群對政府的不滿，成為影響年底藍綠選情的一大變數。

去年6月底，在執政黨力推下，立法院陸續通過多項攸關公教退撫新制的修法，其中最重要的條文，包括調降所得替代率、十八趴優惠存款逐年歸零等，並明訂今年7月上路。

由於新制回溯已退休人員一併適用，只要月退金高過32160元的樓地板，多數都會受到衝擊。

儘管公教年改修法爭議已落幕，但軍人年改預計立法院下會期會完成三讀，等到了7月，軍公教年改新制同步上路，看到月退金縮水，軍公教人員無論已退休還是未退休，都會感到「切身之痛」，這股怨氣將直接反應在年底的地方選舉。

年改新制三讀通過時，雖然主導者是民進黨，但國民黨在修法過程中，無力捍衛軍公教人員的權益，曾讓憤怒的退休人員揚言將另組新政黨。

不過隨著反年改的「監督年金改革行動聯盟」鬧分裂，退休軍公教人員是否組成新政黨？成為未定之天，但這股反民進黨政府的力量，有可能轉而支持國民黨。

從農曆年前幾波民調可見，雖然國民黨並沒有明顯作為，但無論是支持度、好感度，都已從谷底翻升，甚至超越民進黨，顯然民眾因為不滿執政黨，選擇「扶植」國民黨來抗衡。

可預期這股反制執政黨的力量，到今年7月年改新制上路，會隨著軍公教民怨增加而更加強大。

上屆地方首長選舉，藍營的支持者因不滿執政的國民黨，「票投不下去」而索性不投，民進黨現也面臨同樣的狀況。過去支持民進黨的軍公教族群，在年改新制上路後，可能反過來投反對票，能否在選前扭轉乾坤，就看府院黨在農曆年後，要端出怎樣的成績單來重新贏回民心了。

(中國時報)