外資布局台股 精選10大悍將

2018年02月21日 00:48 中國時報 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

台股近10年開紅盤表現

外資旺狗年10大指標精選股

旺狗年開紅盤，外資欽點10大狗年精選指標股喜氣登場，包括：台積電、儒鴻、可成等。外資券商主管指出，唯有各領域領頭羊，才具代表性且能博得國際資金關愛，是布局台股不可或缺的核心持股。

法人指出，10大精選指標股要符合二大條件，首先，必須是在各次族群中，獲外資納入研究範圍的領頭羊個股；其次，這些個股在將其開啟研究評等的外資券商中，還得要獲得七成以上研究機構「壓倒性」看好，才稱得上是旺狗年精選。

台積電 仍是市場焦點

依據上述條件，篩選出台積電、儒鴻、可成、信驊、聯發科、和大、環球晶、美食-KY、上銀、頎邦等，既有族群代表性，也獲得各研究機構高度看好共識。

台股最大權值股台積電向來是全部市場焦點，現階段沒有任何一家研究機構給予「賣出」或「劣於大盤」的投資評等，看好代表如：摩根大通、麥格理、德意志、花旗環球、里昂、高盛、美林、瑞穗證券等。

花旗環球證券半導體產業分析師徐振志指出，台積電上半年先受惠加密貨幣挖礦需求揚升，緊接著，由智慧型手機、高效能運算（HPC）推升7奈米製程量產，物聯網（IoT）與車用商機則在下半年旺季接力登場。因此，在花旗環球大中華區半導體研究範圍中，最看好台積電，維持「買進」投資評等。

儒鴻 競爭優勢強大

儒鴻過去2年期間，股價多在區間整理，里昂證券最近點出儒鴻營運步出幽谷，重返成長軌道，儒鴻1月營收也繳出年增、月增佳績，印證里昂觀點正確。

摩根士丹利證券非科技產業分析師程世維指出，供應端整合加上需求復甦，亞洲紡織供應鏈2018年前景亮麗。特別是儒鴻在機能性運動服飾有龐大競爭優勢，在新產能加入後，獲利將展現成長性；推測未來12個月合理股價是400元。

信驊 上看千元大關

信驊是前五大高價股中，目前最受外資看好的代表，推測合理股價甚至上看千元大關。和大則是國際電動車大廠特斯拉（Tesla）台系供應鏈的指標，像是大和資本、凱基投顧、德意志、匯豐證券等，看好特斯拉電動車長線商機與和大受惠程度，均給予買進投資評等。上銀則擠下亞德客-KY，成為外資圈看待工具機族群共識度最高領頭羊。

(中國時報)