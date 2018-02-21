美元下挫 新台幣行情看漲

2018年02月21日 00:48 中國時報 呂清郎 ／台北報導 ／台北報導

農曆春節連假期間，國際美元指數一度挫至波段新低的88.593，主要亞幣紛紛走揚，周一美元展開反彈，雖收回亞幣部分的升幅，但預料21日匯市開紅盤，新台幣仍有補漲行情，升破29.3元關卡機率高。

匯銀人士表示，新台幣春節假期前封關收在29.342元，進入農曆年後，國際美元下挫至波段新低，主要亞幣包括日圓、韓元、星幣、人民幣、印尼盾、泰銖、馬來幣全面走揚，升幅各為0.03～1.00％不等，新台幣今日開紅盤可望補漲，有機會升破29.3元。

本周美元跌深後小幅反彈，收回不少亞幣升幅；匯銀人士指出，至昨日傍晚止，包括日圓、韓元、星幣仍為升值，其中與新台幣連動高的韓元，吐回部分升幅後，春節期間累計對美元仍上漲0.34％，如果今天新台幣補漲幅度與此相近，推估可能升逾1角。

台股開紅盤表現，也是觀察重點；外匯交易員認為，今日台股若漲勢強勁，且外資歸隊力挺，甚至引發出口商恐慌性進場拋匯，將進一步激勵新台幣升勢。

又根據國際清算銀行（BIS）最新公布1月主要貨幣實質有效匯率指數（REER），新台幣REER降至106.39，韓元REER也下滑至114.22，差距再拉大為7.83，且新台幣REER連續逾4年半低於韓元REER，代表台灣出口價格競爭力連續逾4年半領先韓國。

BIS計算的REER，基期為2010年，以一國貨幣相對應一籃子貨幣的變動，當REER愈低代表出口價格競爭力愈強，新台幣REER從2013年7月至今年1月均低於韓元，差距連續3個月擴大，並創16個月最大差距；匯銀人士預期，下周央行新總裁楊金龍上任，預估在匯率政策上，應會延續出口競爭力考量，且當新台幣異常波動，也將進場捍衛匯率穩定。

(中國時報)