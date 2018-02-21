全台房市「出乎意料的旺」

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中國時報
／台北報導

2018年農曆新年連續假期結束，房市也傳出開紅盤的喜訊。拜天公作美，春節年假房市成交平均激增1～4成，其中遠雄企業團全台22筆新案，總計5天成交近20億元，超乎原本目標10億元的1倍；強震一波波、震出大戶豪宅的人氣和買氣，北市總價2億元豪宅終於重現久違的賞屋潮。

全台北中南不少新案場都陸續自大年初一開市，新春「不打烊」的銷售業績，業者也直呼「出乎意料的旺」，為新春博得好采頭，更是329檔期的前哨戰。

遠雄房地產公司總經理張麗蓉表示，這一波人氣和買氣在21處案場中相當平均，其中以機捷A7站「新未來」750組最爆表，台中「遠雄之星6」達300組、中和「和光」近300組、竹北「六家匯」255組、中和「牡丹園」200組也相當亮眼，連高雄大坪數頂級產品「The One」也湧入來人達200多組。

代銷天王海悅廣告總經理王俊傑表示，新竹「竹科悅揚」因去年幾乎所有高科技產業都大豐收，成交率相當高；板橋「鉅陞河藍灣」在初四、五就成交爆量7戶，相當熱絡。總體觀察，天公作美、連續強震、加上股市表現不錯，使得新春連假海悅線上案場的來人、成交，比過去增加1成，「預期開春之後，房市會很快看到春天，迎接329檔。」

手中在線案場多達22案的創意家行銷團隊，這幾天新春連假，也開出大紅盤。創意家副總經理柯仲武表示，從除夕到初五的6天「不打烊」下來，總計成交5.5億元，比平常單周業績激增3～4成；也比去年同期6天成交4億亮眼許多。

柯仲武表示，永和「勝開大地」來人達70組，擠爆接待中心現場，總計成交5戶、達1.5億元，還有宏盛建設、長虹建設兩大績優上市建商的台北市建國北路「帝璽」，儘管總價從8,000萬起跳，但才潛銷、就來人達55組，表現最叫好又叫座。

(中國時報)

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