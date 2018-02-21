金管會射3箭 助台股穩步迎旺年

2018年02月21日 00:48 中國時報 魏喬怡 ／台北報導 ／台北報導

台股今天開紅盤，金管會指出，為持續擴大資本市場規模和健全資本市場體質，今年將推動3大措施，包括持續擴大資本市場規模、優化公司治理、推動新商品與新交易制度。金管會主委顧立雄昨表示，年前已責成金管會相關單位隨時掌握歐美股市狀況，目前台股基本面和資金面都相當健全，期望今年投資人都有豐碩成果。

顧立雄分析，以總體數據來看，主計總處預估今年台灣經濟成長率是2.29％、去年外銷訂單約4,900億美元是歷史新高、去年全年出口值3,174億美元，年增率也是近7年新高，相關數據都顯示整體經濟穩健提升。

就資金來說，顧立雄表示，外資持續匯入，另外在銀行、保險、資產管理，也都顯示國內資金動能適足。但顧立雄提醒投資人，投資股市應隨時保持風險意識，關注景氣走勢及個別公司的財業務狀況，在資訊充足之下，選擇財業務健全的公司進行投資。

顧立雄指出，由美國公布的製造業指數及就業率等數據來看，美國景氣仍佳，近期美股波動並非因經濟表現不佳，主要應是對通膨及利率攀升等預期心理下，導致股市下跌，投資人應有正確而健康之投資觀念，包括重視投資標的的基本面及保有風險意識。

顧立雄強調，健康的資本市場將協助更多企業透過資本市場籌資以發展業務，和促進經濟成長，也能使一般投資人透過投資分享企業獲利成果，因此金管會今年會有3大措施。

針對持續擴大資本市場規模，金管會將配合產業之特性，研議多元上市櫃條件，吸引不同營運規模企業在台上市櫃；優化公司治理方面，金管會規畫新版公司治理藍圖，重點包括增加公司治理評鑑質化指標及差異化因素、擴大審計委員會設置、推動設置公司治理人員、提高機構投資人電子投票使用率、推動董監事選舉採提名制等。

至於推動新商品與新交易制度，金管會研議開放證券商發行結合債券與指數股票型基金（ETF）特色的指數型證券ETN，櫃買中心去年底已完成ETN相關法規制訂作業，相關資訊系統預計今年第三季完成建置作業。

此外，櫃買中心也積極研議開放伊斯蘭固定收益證券（Sukuk）來台發行及掛牌可行性，但考量商品特殊性及投資人保護，規畫將先開放於專業板國際債券發行。

(中國時報)