台開雲夢山丘 體驗道文化

2018年02月21日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

國內外罕見以道教理念設計的大型園區—台開新埔「雲夢山丘」，將在2月23日到3月4日推出「Go Go 2018新埔花園」活動，赴園區走春，可到「雲水觀」（王禪老祖廟）祈福，擲筊拿福氣錦囊，飽覽國內外少見、逾千種茶花，看百萬名犬走秀，泡足湯，觀賞百雀園，甚至可在以道教文化打造的園區，報名太極禪坐，在開春之際進行一場身心靈饗宴。

雲水觀 出自大師設計

雲夢山丘被新竹縣評選為最大自然工法示範園區。迎接新的一年到來，台開規畫推出「Go Go 2018新埔花園」為期10天的活動。台開指出，今年喜逢金犬旺旺年，園區內在2月24至25日舉行十犬十美博覽會，除有百萬名犬走秀，民眾也能帶家中毛小孩至現場，接受免費基礎健康檢查、觀賞特技訓練教學表演、免費寵物簡易美容造型服務，參與寵物心靈分析講座等活動。另月前方才舉行慶成儀式的雲水觀則推出新春祈福活動，連續擲3次聖筊，即可獲得福氣錦囊，連續擲2次聖筊，可以獲得祈福御守，擲1次聖筊者，可獲平安紅包。

值得注意的是，雲水觀由日本建築大師隈研吾設計，為榫卯道教建築，由178片阿拉斯加扁柏(黃檜)集成材木片與1513片紅銅屋面組成，為高度7米的木造大跨距曲型結構無牆道觀。祈福後，民眾可遊園觀賞高達1150多種、涵蓋日本品系、歐美品系、中國大陸雲南品系與台灣原生種等、正處於盛開時節的各式茶花。

後天起 開放老幼免費

對窯烤美食有興趣的饕客則可至春之窯，享受爐烤牛肉、窯烤德式豬腳、鄉村雞腿、義大利披薩等餐點。台開指出，與一般電烤製作有別，春之窯窯烤所使用的木炭，大部分為龍眼木或相思木，經燃燒後所形成的香氣，能完美的結合於披薩等佳餚上。

在園區步道健行、聞花香聽鳥鳴、泡足溫泉等也是一大享受，台開指出，民眾遊園可欣賞到新竹縣鳥五色鳥與竹雞等悅耳鳥鳴聲，近距離觀賞本草綱目藥草，在新的一年，來場身心靈能量饗宴。

台開指出，「Go Go 2018新埔花園」活動自2月23日起開放10天，採收費制，65歲以上老人及小孩均免費，成人每人500元，可抵園區內消費，並採手環儲值交易，手環需另付押金50元，可於離開園區時，繳回手環取回押金。

(中國時報)