開工別憂鬱 咖啡優惠齊發

7-11在今推出CITY CAFE、現萃茶第二杯半價。新推出「One Shot Espresso」（加15元），變換個人風味特調。（7-11提供）

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中國時報
／台北報導

今天是開工日，連鎖咖啡、超商業者齊推買一送一起等優惠，為上班族提神打氣。

星巴克全台門市至晚間8點，購買兩杯相同容量、冰熱、口味咖啡飲品，享買一送一優惠，每人每次至多買二送二，飲料限當場領取。機場門市（松山機場、一航廈3F、二航廈B2、二航管制區、小港機場）、高鐵門市（青埔、六家、烏日、苗栗、雲林、嘉義、台南、左營）、龍門門市、101典藏門市、大英門市及車道服務，則不提供此優惠。

85度C推出飲品「限時7小時」優惠，今日全台門市，下午1點至晚間8點，大杯咖啡買一送一。包括摩卡咖啡、焦糖瑪奇朵、卡布奇諾、重拿鐵咖啡、拿鐵咖啡、招牌咖啡、美式咖啡與海岩咖啡，售價65至85元不等。

西雅圖極品咖啡，今日全系列買一送一，兩杯飲品以價高者計，瓶裝水除外；清水、關西與新營等休息站門市不參與活動。

7-11推出CITY CAFE、現萃茶第二杯半價（不含珍珠飲品及Espresso)，更新提供客製化服務、推出「One Shot Espresso」(加15元)，能加入美式、拿鐵，變換個人風味特調，預估帶動銷量較去年同期成長兩成以上。

全家則於21日～23日連續3天，只要成為全家會員，就享有大熱美、單品中熱美，及義式濃縮咖啡(Espresso)同品項買一送一。其中濃縮咖啡30毫升，仿義大利人的模式，將濃縮咖啡作為晨間飲品，開啟一天滿滿能量。

萊爾富早上6點到10點，拿1元硬幣可購買小熱美1杯，每個門市限量100杯，全天同品項咖啡買一送一(不含人蔘系列咖啡)。OK超商APP會員獨享大杯美式咖啡買一送一。

(中國時報)

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