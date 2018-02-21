統帥旁積財庫 連5天開大獎

2018年02月21日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

又中了！大年初五的台彩今彩539頭獎800萬元竟又獎落花蓮「積財庫」彩券行，這也是從初一起連續五天開出大獎，「五福臨門」旺到不行。老闆娘吳桂秦透露，昨開出的號碼幾乎都是地震牌，「02」、「06」正好是花蓮大地震的日期，可見這真的是老天爺要給花蓮人的過年紅包，今天上午9點30分將在店門口放鞭炮慶祝。

「積財庫」彩券行距離已拆除的花蓮統帥飯店不到百米，但從初一起連4天開出大樂透「百萬大紅包」，初四時已連中三元的彩券行老闆吳桂秦還直說，開獎前眼皮一直跳個不停，果然來個「大四喜」，且吳桂秦原本期待昨天能再中百萬大獎，但大紅包活動卻提早一天結束，所以昨天她都推薦客人改買今彩539，沒想到又開出頭獎，她推測得獎者應該是電腦選號的花蓮人。

吳桂秦表示，不只新春百萬大紅包獎落4次，昨又開出今彩539八百萬元，真的是「五福臨門」，加上今彩539開出的號碼為02、06、08、23、36，有多個號碼跟地震有關係，其中「02」、「06」剛好是花蓮大地震的日期，地震發生在晚上十一點多，與「23」有關，更神奇的是倒塌的統帥大飯店就位在花蓮市公園路36號，這些巧合都讓她內心感到非常神奇，相當不可思議。

「積財庫」彩券行連日開出大獎，上門買彩券的人潮門庭若市，19日早上接財神，「積財庫」彩券行業者在店門口放鞭炮，昨天「大四喜」消息傳出，上門的客人更是擠爆店門口，許多民眾都趕來大排長龍試手氣。吳桂秦說，過年花蓮遊客人潮比往年少，來買彩券的多是花蓮本地人，而花蓮先前遭逢地震，連續開出大獎，應該是「老天爺要給災後的花蓮人大紅包」。

(中國時報)