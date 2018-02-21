地震魚剛下肚 宜蘭地牛就翻身

2018年02月21日 04:10 中國時報 胡健森 、 洪安怡 ／綜合報導 ／綜合報導

宜蘭縣大同鄉19日晚間近11時發生芮氏規模5.3的強震，所幸搖晃時間不久，並未釀災，但無巧不巧，當天稍早有漁民在南方澳海域捕獲1條重約12公斤、俗稱為「地震魚」的皇帶魚，消息傳出後，引發諸多聯想。

在宜蘭縣羅東鎮經營熱炒店的許鼎玉，19日下午前往南方澳漁港採買魚貨，發現有1尾罕見的皇帶魚（地震魚），立即買回店裡當備用食材；許鼎玉說，這尾「地震魚」重約12.1公斤，長度超過1公尺，價值至少6000元，他本身開店多年，也是第二次看到，前一次已經是5、6年前的事情了。

許鼎玉笑說，買這尾地震魚時並沒有多想，有趣的是，19日晚上有客人點了地震魚料理，正在大口品嘗之際突然發生地震，讓其他人不禁打趣地說，就是因為有人吃地震魚才會發生地震。

農曆年前碰上花蓮強震，19日大年初四晚間，宜蘭又發生芮氏規模5.3的地震，讓東部民眾這個年過得不太安穩。氣象局地震測報中心代理主任陳國昌表示，19日的宜蘭地震是典型的隱沒帶地震，衰減很快，餘震不多，至於花蓮地震的地震序列已經接近尾聲，近期應該可以穩定一點。

「以歷史統計的觀點來看，這次能量釋放是比較接近正常狀況」，陳國昌指出，台灣地震類型可分為構造型、斷層型、火山型等3種，19日晚間發生的宜蘭地震，是典型隱沒帶的構造型地震，這種地震的特性就是衰減很快，大約兩三天就衰減，餘震也很小，應該無須過度擔心。

此外，在這次花蓮強震過後，後續餘震已經慢慢減少，昨（20）日僅發生2起花蓮餘震，發生時間在早上，震央位於花蓮縣近海，芮氏規模為3.7、3.3，另外還有2起單一的地震，發生在昨日下午，震央分別位於台東縣延平鄉、南投縣國姓鄉、芮氏規模皆為3.8。

(中國時報)