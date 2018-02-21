習川峰會 核手提箱引爆衝突

美國總統川普（右）去年底訪問中國大陸時，與陸國家主席習近平共同努力營造融洽的氣氛，但消息人士爆料，當時曾因川普侍從武官帶核手提箱進人民大會堂遭攔阻，而引爆雙方安全人員肢體衝突。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

歐美媒體爭相指出，美國總統川普去年底訪問大陸時，手提「核手提箱」的侍從武官欲參與習川峰會，遭到陸方安全人員攔阻。美國新聞網站「Axios」爆料稱，雙方人員因此大打出手，還有人被當場按倒在地，甚至連白宮幕僚長凱利也加入混戰。

陸禁核足球參與峰會

在美國被暱稱為「核足球」的「核手提箱」決定了人類的生死存亡。「Axios」獨家內幕消息披露「（美陸）因核足球爆發小規模衝突」。該報導引據5名知情人士指出，川普一行去年11月9日往訪北京人民大會堂時，陸方安全人員攔下攜帶核手提箱的川普侍從武官，美方人員趕緊跑去向白宮幕僚長凱利報告此狀況。凱利迅即衝到現場，並表示「我們進去」，美方人員循其指示，都往習川峰會舉行地點移動。

白宮幕僚長加入混戰

然後發生了一場騷動。中方一名安全人員出手抓住凱利，而凱利則將該名中方人員推開。接著，美方祕勤局人員突然抓住該名中方安全人員按倒在地上。這場突如其來的衝突，閃電般落幕。陸方並未搶下川普侍從所攜核手提箱，甚至沒有碰觸到這個「核足球」。陸方安全小組負責人還向美方致歉，表示一場誤會。

「核手提箱」在1960年代啟用。伴隨手提箱的還有一張如信用卡般的卡片，克林頓總統曾遺失卡片數月。卡特總統甚至發生忘了把卡片放在西裝內，結果卡片連同衣服被送到洗衣店的糗事。

事件曝光輕描淡寫

消息人士說，美方當時要求知情者不要對外張揚此事。消息來源也表示，川普一行出發訪陸前，有循常態安全程序向陸方做過簡報。按照美方慣例，總統出訪，都會有侍從武官帶著核手提箱隨行。在此事曝光後，美祕勤局發布聲明表示：「中方一名不屬於官方代表團的個人，試圖攔阻我局保護的一名人員。祕勤局一名人員迅速介入，隨後發生了短暫的扭打。中方該員順從我方祕勤局人員指示，並毋需採取進一步行動。此事件始終無任何人倒在地上，過程沒有橫生枝節。」

這不是陸美雙方高層首次因為人員安排發生衝突。2015年9月，時任美國總統的歐巴馬赴杭州參加廿國集團（G20）峰會，隨行美國記者要拍攝他步出專機，卻遭陸方官員阻擋。白宮國家安全顧問萊斯女士與副手羅德斯都上前與陸該官員理論，雙方你來我往激烈交鋒，美方表示，這是我們的空軍一號、我們的總統。陸方官員則回嗆：「這裡是我們的國家、我們的機場!」

(中國時報)

核武行動指揮部

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