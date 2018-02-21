美總統評比 川普最糟 林肯最優

2018年02月21日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國政治學會（American Political Science Association）19日發布2018年版《歷任總統偉大程度調查》評比結果，現任的川普總統被政治學者們評為美有史以來最糟的領導人，林肯則拔得頭籌。而歐巴馬、小布希與雷根等前總統排名都比4年前提升。任內發生性醜聞的前總統柯林頓排名則大幅下滑。

美國政治學會彙整現任及前任成員擲回的約170份有效問卷，完成並發布最新版《歷任總統偉大程度調查》評比報告。學會讓接受調查的政治學者，以0到100的分數評比歷任總統偉大程度，0分為執政失敗，50分屬表現普通，100分則代表偉大。 學會依據受訪學者的給分，彙整出排行榜，而前7名與2014年上屆調查的結果一致，依序為林肯、華盛頓、小羅斯福、老羅斯福、傑佛遜、杜魯門和艾森豪。

高踞榜首的林肯獲得95.03分。而總體排名墊底的川普只拿到12.34分。

受訪學者約57％為民主黨員，13％與川普同為共和黨員，30％為無黨派或「其他」屬性。

若純粹就共和黨和保守派學者的給分來看，川普在44位總統中的排名也頗難看，只排上第40名。此外，單就共和黨與保守派學者的評分而言，美史上最偉大的總統是華盛頓。

(中國時報)