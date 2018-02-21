陸美南海角力 菲不願選邊站

2018年02月21日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美於南海持續軍事角力，菲律賓駐北京大使羅瑪納警告，雙方武力衝突的風險已上升。（美聯社）

陸美於南海持續軍事角力之際，菲律賓駐北京大使羅瑪納（Chito Sta. Romana）19日提出警告說，雖然過去美國在這個戰略水道一直居主導力量，但現今大陸的軍力增強，有能力對其提出挑戰，雙方在南海發生「誤判」而導致武力衝突的風險已經上升。

陸軍力增強 挑戰美獨霸

去年上任的羅瑪納表示，隨著陸美這兩個全球性強國爭奪對這個水域的控制權，現在南海權力已出現消長轉移，而他認為菲不應該捲入這場日益激烈的海上爭鬥。他還將陸美間的角力比喻成「兩頭大象在草地上打鬥」，菲律賓「不想成為那塊草地」。

羅瑪納是在馬尼拉的一場新聞論壇上作此表示。他指出，「以前南海一直被美國第七艦隊宰制，但現今中國海軍開始在挑戰這個獨霸地位。我想我們會看到權力平衡（balance of power）出現轉移。」

杜特蒂淡化處理爭端

他補充說，「這並不是說南海現在已成為中國的內湖」，「因為美國航空母艦仍然在通過南海」。他指的是，「卡爾文森號」航母戰鬥群最近才在南海巡航，目前並正在訪問菲律賓。

菲律賓總統杜特蒂上台以來，逐漸在南海問題上淡化處理爭端，此次羅瑪納的表態被認為是該政策的延續。羅瑪納便指稱，杜特蒂與大陸交好的政策已奏功，例如北京決定解除對菲國控制的仁愛暗沙的海上封鎖，目前菲國軍方已可自由運送補給品給駐防當地的陸戰隊員。

另一方面，據美國之音中文網報導，大陸在南海的人造島礁上不斷部署軍事設施，令美國愈來愈擔憂，因此正在考慮如何採取除了「航行自由」行動以外的措施，阻止大陸控制南海。

美為航行自由積極行動

美軍太平洋司令部司令哈里斯上將14日在美國國會眾議院軍事委員會作證時表示，他對大陸在南海持續的動作最為關切。他說：「在2017年，中國在爭議島礁上的基地軍事化方面，進一步採取了重大步驟。他們現在在南海有了7座新軍事基地。」

會後，美國眾院軍委會主席索恩伯里（Mac Thornberry）被問到將如何應對，他表示，毫無疑問美國將繼續進行航行自由行動，但需要採取更多行動。擔任過美國副總統拜登副國安顧問的專家熱特納（Ely Ratner）最近在國會作證時也說，美國需要一套結合經濟、軍事、資訊和外交措施的新應對方式。

(中國時報)