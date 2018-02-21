杜特蒂戲稱 菲可成「中華民國」一省

2018年02月21日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂19日在馬尼拉與中、菲兩國商界人士會面時開玩笑表示，不如讓菲律賓成為富裕中國的1個省，如此就能解決國內經濟問題，但他口誤將大陸稱為中華民國（Republic of China），還呼籲大陸有菲律賓就好，「不用管台北了。」

杜特蒂出席菲華工商總會第10次全國會員大會暨成立20周年紀念活動時表示，大陸國家主席習近平曾向他承諾，不會在雙方有主權爭議的黃岩島上興建任何設施，他認為習是講信用的人。

接著他開玩笑指，「你們（中國）願意的話，可讓我們成為1個省，就像福建一樣，中華民國菲律賓省（Province of Philippine，Republic of China）…因為中國有錢，如果中國是個女孩子的話，我早就去追求她了。」

接著他還向大陸喊話：「別管台北了，它那麼小，就讓它浮在那邊吧！如果你們拿了菲律賓，就不會有問題。」語畢，台下聽眾紛紛大笑鼓掌，在座的大陸駐菲律賓大使趙鑒華也面露微笑。

杜特蒂的這番戲言引起許多網民回應。大陸「觀察者網」堅稱杜特蒂並未提及「Republic of China」一詞，有網民稱菲律賓加入中國「非常正確，大力支持」，有人讚杜特蒂「聰明」，還有人酸，「白送也不要，又要多1億（人口）負擔」、「中國養不起」、「曾經，菲律賓人想成為美國的1州，美國不要，這下好了…。」

台灣網民看法兩極，有人笑稱「歡迎加入中華民國」，有人讚杜特蒂「務實治國」，也有人酸「就怕習近平把菲律賓劃歸為台灣省的菲律賓市」，還有人認為菲國「顯然是想收（中美）2個大國好處」。

杜特蒂還在演講中表示，大陸確實在南海人造島礁上興建軍事設施，但此舉並非針對南海諸國，而是針對中方認定的威脅，「也就是美國」，因此菲律賓民眾毋須太過憂慮。

(中國時報)