拉攏台商 政府邀閉門座談

台商春節聯誼活動今登場，大咖台商都不會出席，今年格外冷清。圖為蔡總統去年出席向台商拜年。（總統府提供）

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中國時報
／台北報導

「2018台商春節聯誼活動」今上午10點半登場，大陸台企聯總會長王屏生、榮譽會長郭山輝不會出席，北京、上海、廣州、深圳及廈門等台商會長也將缺席活動，讓今年春節聯誼會格外「冷清」。面對大咖台商「不賞臉」，蔡政府今下午將邀部分台商出席「閉門座談」，盼與台商進一步「交心」。

台商聯誼活動向來是政府與台商間主要溝通平台之一，只是蔡政府上台後，礙於兩岸政治氛圍，多數台商選擇缺席，讓相關活動規模「每況愈下」。去年秋節聯誼會台商出席人數僅200多人，今年春節聯誼會台商出席人數是否再「探底」，各界關注。

今年春節聯誼會今上午10點半將在台北圓山飯店舉行，按海基會公布行程，海基會董事長田弘茂、陸委會主委張小月及經濟部長沈榮津依序致詞外，蔡英文總統也將到場致詞。

受到兩岸爆發M503航路及春節加班機取消等爭議，王屏生除將第4度缺席海基會聯誼活動，榮譽會長郭山輝及發言人葉惠德也將「告假」；至於北京、上海、廣州、深圳及廈門等地的台商會長也確定不出席春節聯誼會。

有不具名台商坦言，兩岸情況短期內看不到轉好契機，夾在兩方政府間的台商很為難，部分台商缺席早已是常態；況且向政府表達訴求也很難有具體回應，「去了也是白去。」

不過，該台商透露，儘管許多大咖台商會長缺席已是不爭事實，但蔡政府還在「力挽狂瀾」，希望拉攏台商；而雖然公開行程相較往年少了座談，但據悉餐敘結束後陸委會主委張小月與海基會董事長田弘茂將在下午2點邀請部分台商舉行「閉門座談」。

該台商表明，「閉門座談」時，蔡總統雖不會出席，但座談會一方面向台商再次表達我方對M503航路等爭議立場，另方面希望積極向台商交心，進一步拉攏台商對政府向心力。

對今年春節聯誼會台商出席情況恐不樂觀，海基會發言人管安露昨表示，實際出席的台商人數還要再確認；面對大咖台商會長缺席窘況，她強調，對部分台商不克出席，海基會予以尊重。

(中國時報)

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