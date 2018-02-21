新聞透視－小英打春節牌 化不開兩岸冰山

2018年02月21日 04:10 中國時報 陳柏廷

兩岸僵局持續無解，蔡總統今在台商春節聯誼會上，預料將再向對岸打出「春節牌」，透過訴求兩岸共有的中華文化元素，試圖向北京釋出善意。然而兩岸關係冰凍三尺，大陸關注重點仍是小英如何界定兩岸關係的性質；端出春節牌的立意雖好，但要化開兩岸間的政治冰山，仍有不小差距。

民進黨政府執政後，兩岸關係持續「探底」。為突破兩岸官方溝通中斷的困境，蔡英文曾多次公開喊話，向對岸釋出善意；只是在未對兩岸關係性質進一步「鬆口」情況下，北京對於我方喊話，依舊是相應不理。

外界預料，蔡英文今可望藉台商春節聯誼會的場合，打出「春節牌」，從兩岸共有的中華文化連結作為切入點，爭取兩岸局勢緩和的新契機。

小英的策略從除夕談話就可見端倪。當時蔡英文就說：「農曆春節在兩岸都是最重要的節慶，有很多非常相近的傳統習俗和過年活動，透過人民交流和媒體傳播，也拉近雙方的心理距離。」

平心而論，蔡英文除夕談話並非全是徒勞，大陸官媒《人民日報》海外版當天就對相關說法表達肯定。只不過，這股溫情對於化解兩岸政治的「三尺之冰」，顯然是力有未逮。

小英的春節牌，或許可稍稍化解北京對於蔡一連串「去中國化」作為的疑慮，但是對大陸而言，兩岸關係轉圜的關鍵仍在蔡政府如何界定兩岸關係性質，只要蔡政府不清楚回答，就算訴諸再多文化情感，最終也只是「打水漂」。

解放軍退役少將朱成虎說，蔡英文在九二共識和一個中國問題上沒有明確態度，兩岸官方就沒辦法交流，雙方採取的措施就可能被對方誤解，形成惡性循環。這才是解開兩岸僵局關鍵所在。

(中國時報)