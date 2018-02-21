庫許納洽商陸、卡達投資者 檢深入追查

美國總統川普的女婿兼白宮高級顧問庫許納。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普的女婿兼白宮高級顧問庫許納除了捲入「通俄門」風波之外，據美國有線電視新聞網（CNN）19日披露，特別檢察官穆勒對庫許納的調查觸角已經擴大，現今也在追查庫許納與大陸及卡達等非俄羅斯投資者的洽商活動。

CNN引述消息人士指出，穆勒在1月至2月之間向有關人士問話，詢問在總統交接期間，庫許納有意出售紐約曼哈頓第五大道666號辦公大廈的股份一事，他曾與大陸及卡達投資者進行洽商。目前仍不清楚穆勒的確切用意為何，惟消息指穆勒迄未就此事聯絡庫許納集團（Kushner Companies）。

《紐約時報》曾報導說，在2016年11月川普當選總統一周後，庫許納前往大陸「安邦保險集團」所買下的紐約華爾道夫飯店，與時任安邦董事長吳小暉會面，討論如何重新開發庫許納房地產家族擁有的曼哈坦辦公大廈，惟媒體廣泛報導指可能涉及利益衝突，導致交易最終告吹。吳小暉本人則於去年中，因案在大陸遭到調查，後來集團控制權易手。

此外，據CNN報導，波斯灣小國卡達的前首相哈馬德（Hamad Bin Jasim Bin Jabir Al-Thani）也曾與庫許納洽談此交易，消息人士指穆勒的調查團隊亦曾問及此事。

庫許納的律師洛厄爾則回應稱，匿名人士放消息的動機可疑，其說法與真實情況也有出入。他在聲明中說，「庫許納在所有問話中均充分合作，惟調查人員並未問及任何有關該大廈的問題，亦未要求獲得有關該辦公大樓或庫許納集團的文件。」他形容此交易為普通商業交易，並無任何理由要查問。

(中國時報)

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