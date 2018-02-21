特種兵為母報仇 手刃3父子

2018年02月21日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 李文輝、／綜合報導

大陸陝西驚傳一起駭人聽聞的凶殺案！解放軍特種兵退役的35歲男子張扣扣，因13歲時目睹母親遭鄰居王家人以棍棒打死，當年行凶的17歲王家三子，事後僅被輕判7年、賠償9639.3元人民幣（約新台幣44341元）結案。22年後張男趁除夕中午闔家團圓之際，闖進王家手刃王父、長子、三子3人後投案，僅次子因當值逃過一劫。

行凶撂話後揚長而去

陝西省漢中市南鄭區新集鎮王坪村，15日中午傳出命案，2人當場死亡、1人搶救不治，當地警方據報展開調查。

目擊村民表示，張扣扣在家午飯後提刀闖進王家殺人，71歲的王父、擔任公務員的47歲長子當場死亡，並將命危的39歲三子踹出門外塘堤，再燒了長子的汽車，臨走前對屋裡婦孺撂話「不關你們的事！」揚長而去。行凶後張去母親墳前燒紙錢，再轉往附近鎮上看花燈，吃過晚飯想回家看父親時發現有武警，逃到新集大橋下躲了一夜。翌晨才去派出所投案。

祭母躲橋下隔日投案

當年判決書指出，1996年8月27日晚間7時許，張母路過鄰居王家門前，因兩家不合而朝王家老二臉上吐口水，當年17歲的老三與張母衝突，張母拿扁鐵打他左額、左臉。老三撿起路邊木棒猛擊她頭部，張母當晚死亡。

事後張家提告，並求償25萬元人民幣，因法官採信王家老三辯稱是出於阻止和義憤才還擊，案發時又不滿18歲、家境困難，改依傷害致死罪輕判，民事則輕賠不到1萬元，扣掉喪葬費，只剩1千多塊錢。

陸網友叫好媒體批駁

香港《明報》報導，張扣扣2001年入伍當特種兵，新疆服役2年，2003年退役後在外打工。張扣扣父親和姊姊表示，當年衝突起因於他們家種西瓜送人，沒送王家引起糾紛，當年13歲的張男目睹母親死亡，但22年來從未聽他談起此事，也從未想過他會殺人。但張自母親去世後，就變得內向，很少與家人交流感情，不太清楚他心裡在想什麼。

這起隱忍22年為母報仇，在除夕手刃仇家父子3人血案，震驚大陸各界，引發大陸網友一片叫好，但包括《新京報》等媒體均以評論駁斥，認為殺人嫌犯叫好，混淆了法治社會最基本的是非觀，殘酷的刑事犯罪在任何情境下，都不該被原諒，更不該被贊許。

(中國時報)