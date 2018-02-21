持變造電子簽證闖關

移民署19日查獲4名孟加拉籍年輕男子，企圖持用變造電子簽證（e-Visa）入境，4人也在20日中午遭遣返出境。（陳麒全翻攝）

友善列印
中國時報
／桃園機場報導

4名孟加拉籍年輕男子，利用桃園機場春節期間旅客入出境頻繁，移民官忙於查驗大量旅客通關之際，於大年初四19日下午，企圖持用變造電子簽證（e-Visa）闖關入境，但仍被移民官識破攔下，移民署懷疑4人來台非法打工，20日已將4人遣返出境。

移民署指出，這批變造電子簽證技術較精良，其簽證上列印的QRcode，經掃描讀取後，顯示的基本資料都與護照相符，懷疑是利用QRcode產生器軟體偽造後，再移植於電子簽證上。

電子簽證是由駐外館處核發，准許外籍人士入境、在境內旅遊的官方文件，外籍旅客只要上網，填寫必要個人資料、刷卡付費及查核身分後，就能自行下載列印電子簽證。

移民署調查，1名持電子簽證孟加拉籍男子，19日入境通關時因神色緊張、言詞閃爍，遭眼尖移民官查覺有異，追查發現共有4名孟加拉籍男子的電子簽證，已核發給另外4名男女使用過，且4份簽證資料都顯示已離台。

移民署指出，這4名孟加拉籍男子，僅1名33歲帶頭男子略懂英文，由他帶領另3名20餘歲男子來台。該名男子供稱，電子簽證是以美金4000元代價，委由孟加拉1家簽證代辦公司申請，他不知簽證是偽造，並強調有入境他國紀錄，他們來台是有重要洽商行程，還向移民官求情，允許讓4人先行入境。

但移民官深入追問來台洽商及旅遊行程，他卻無法詳細交代，其他3人則完全語言不通，懷疑4人非法來台打工，幸好移民署國境事務大隊與領務局及時攔截，4人已於20日中午被遣返離境。

(中國時報)

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